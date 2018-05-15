Welt: Emre Can Erdoğan'ın davetini reddetti

Alman milli futbol takımı oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın İngiltere'nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşup, çektirdikleri fotoğrafların AKP hesaplarından yayınlanmasının Almanya’daki yankıları sürüyor. Sosyal medyada #Özil etiketi öğle saatlerine kadar Almanya’daki Twitter trendler listesinde ilk sıradaydı.

Almanya’daki birçok siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına hizmet etmek olarak gördükleri buluşmaya milli futbolcuların katılmasını eleştirdi. Görüşmeye Türk asıllı bir başka Alman futbolcunun ise katılmadığı iddia edildi. Die Welt ve Bild gazeteleri Liverpool’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini kabul etmediğini öne sürdü.

Türkiye'de adı Erdoğan hakkında yazdığı şiirle duyulan Alman komedyen Jan Böhmermann, Twitter hesabında Emre Can için "saygıdeğer adam" yorumunda bulundu. Böhmermann, Hamburg’daki mahkemenin söz konusu şiiirle ilgili temyiz davasında kararını açıklaması öncesi Mesut Özil’in fotoğraf karesindeki neşeli hâline atıfta bulunarak şu paylaşımda bulundu: "Bugünkü ruh hâlim"

Alman kamu kurumu ARD’de yayınlanan komedi programı Extra 3, fotomontajla Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği formaya Almanya’da genelde Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için kullanılan #FreeThemAll (Hepsine özgürlük) etiketini işleyerek şu paylaşımda bulundu:

Mesut Özil’den güzel bir jest!

Orhan Mangitay adlı bir kullanıcı ise Londra’daki buluşmadan şöyle bir seçim afişi tasarlamış:

Alman toplumuna uyum sağlama konusunda önemli bir örnek olduğu gerekçesi ile 2010 yılında Bambi Uyum Ödülü’ne layık görülen Özil özellikle eleştirilerin odağındaydı.

Sunucu Constantin Schreiber, attığı tweet'te “Uyumda ters giden her şeyi bir fotoğraf anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Brigitte Kelle adlı kullanıcı konuya atıfla “Sanırım o zaman gençti ve paraya ihtiyacı vardı? #Özil bir sonraki Bambi Ödülleri’nde takdim konuşmasını kim yapacak merak ediyorum. Bu kadar işe yaramış bir uyuma leke getirmemeliyiz” paylaşımında bulundu

HeinrichKrug adlı kullanıcı da tweet'inde “Tüm bu heyacanı anlamış değilim. Özil, Erdoğan'ı desteklediğini ve sadece kariyeri için Alman milli takımında olduğunu hiçbir zaman saklamadı ki. Her şey biliniyordu, sadece görülmek istenmedi. Uyum bir yalandır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf özellikle aşırı sağcıların büyük tepkisini çekti. Özil’i Alman milli marşını söylememekle eleştiren sağ popülistler, Özil ve Gündoğan’ın Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Alman futbol milli takımında yer almaması gerektiğini savundu.

Bugün açıklanan Alman milli futbol takımının Dünya Kupası aday kadrosunda her iki futbolcu da yer aldı. Mart ayının ortasından beri yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle kulübü Liverpool'da da uzun süredir forma giyemeyen Emre Can ise aday kadroya çağrılmadı.

Gündoğan’a gelen tepkiler, imzaladığı formanın arkasında "Sayın Cumhurbaşkanım'a saygılarımla" ifadelerini kullanmış olmasına yönelikti.

İlkay’a Twitter kullanıcıları "Senin Cumhurbaşkanın mı? Neden Türkiye’ye taşınmıyorsun o hâlde?" şeklinde çıkıştı.

İlkay bunun üzerine yazılı bir açıklama yaptı ve "Amacımız bu fotoğrafla bırakın seçim kampanyası yapmayı, siyasi bir mesaj vermek bile değildi. Alman milli takımı oyuncusu olarak Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) değerleri ve kendi sorumluluğumuzun arkasındayı" ifadelerini kullandı.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Özil ve Gündoğan'ı uyararak, "Almanya adına oynayan herkes ülkenin ve Almanya'nın değerlerini temsil eder" dedi. Ancak her iki oyuncunun da siyasi bir mesaj vermeyi amaçlamadıklarını ifade ettiğini hatırlatan Löw, futbolcuları anlayışla karşıladığını söyledi. Her iki futbolcunun da Almanya'da göçmenlerin topluma uyumu konusunda büyük çabaları olduğunu vurgulayan Löw, "Göçmen kökenli futbolcuların kalbi genelde iki ülke için de atıyor" diye konuştu. Löw, Erdoğan ile buluşmaları nedeniyle Özil ve Gündoğan'ı Alman milli takımının aday kadrosuna almamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu ise "Bunu hiç düşünmedim, bir saniye bile" diye yanıtladı.

DW/BD,JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe