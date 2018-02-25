Weinstein′in firması iflas başvurusu yapıyor | YAŞAM | DW | 26.02.2018

Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in kurduğu New York'taki film ve televizyon stüdyoları The Weinstein Company, yatırımcı bulamayarak iflas başvurusu yapma kararı aldı. Firma daha önce Weinstein ile yollarını ayırmıştı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre firmadan yapılan açıklamada "Bu, çalışanlarımız, bize kredi veren kişiler ve tüm kurbanlar için aşırı derecede talihsiz bir son olsa da; yönetim kurulumuzun firmanın kalan değerini en üst seviyeye çıkaracak bu tek çareye başvurmak, yani kontrollü şekilde iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneği kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Weinstein'a yönelik suçlamalar tacize karşı dünya çapında #metoo kampanyasına ön ayak olmuştu.

Harvey Weinstein'in geçen Ekim ayında cinsel taciz ile suçlanmasının ardından aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu yüzden fazla kadın ünlü yapımcının kendilerini de taciz ettiğini söylemişti. Olay eğlence dünyası başta olmak üzere birçok sektörde benzer istismar suçlamalarının ortaya çıkmasına ön ayak olmuş, sosyal medyada başlatılan #metoo kampanyası dünya çapında ses getirmişti.

“The King’s Speech” (Zoraki kral), “Silver Linings Playbook” (Umut Işığım) ve "The Iron Lady" (Demir Lady) gibi tanınmış filmlere imza atan firmanın yaklaşık 375 milyon Amerikan doları borcu olduğu tahmin ediliyor.

Harvey Weinstein'in halen seks bağımlılığı tedavisi gördüğü belirtiliyor. Weinstein'in, İngiliz ve Amerikan polisinin merceği altında bulunduğu kaydediliyor.

dpa,Reuters,AFP/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe