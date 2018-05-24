Weinstein adalete teslim oluyor

Cinsel tacizle suçlanan ünlü film prodüktörü Harvey Weinstein'in bugün New York'ta polise teslim olacağı bildirildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Manhattan savcılığının Weinstein'a dava açacağı belirtildi. Çok sayıda kadın tarafından cinsel suistimalde bulunmakla suçlanan 66 yaşındaki yapımcı hakkında uzun süredir soruşturma yürütülmekteydi. Londra ve Los Angeles adli makamları da Harvey hakkında soruşturma başlatmıştı.

Hakkındaki soruşturma ABD geneline yayılan Weinstein'ın, taciz ettiği kadınların gözünü korkutmak için ‘stalking' (rızası olmaksızın takip etme) ile mücadele yasasını ihlal edip etmediğinin de araştırıldığı bildirildi.

Morgan Freeman da tacizle suçlandı

Hollywood'un en ünlü film prodüktörlerinden olan Weinstein hatalı davrandığını itiraf etmiş ancak kadınları sekse zorladığı iddialarını yalanlamıştı. Kurduğu prodüksiyon şirketi 2017 yılında Weinstein ile iş ilişkisine son vermiş, eşi de Weinstein'dan boşanmıştı.

Weinstein'a yöneltilen suçlamaların ardından film ve eğlence branşlarının ünlü isimleri tacizle suçlanmıştı. Yönetmenler James Toback ve Brett Ratner, aktör Kevin Spacey ve Oscar ödüllü sinema yıldızı Dustin Hoffman'dan sonra Perşembe günü de ünlü sinema oyuncusu Morgan Freeman taciz suçlamalarına hedef oldu. Freeman suçlamalara verdiği yanıtta "Beni tanıyan veya benimle çalışmış olan herkes, kimseyi kasten incitecek ya da rahatsız edecek biri olmadığımı bilir. Rahatsızlık duyan ya da kendisine saygısız davrandığımı düşünen herkesten özür dilerim” dedi.

DW,dpa/AG,CÖ

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