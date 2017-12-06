VW'nin eski CEO'su Winterkorn hakkında dava

ABD'nin Michigan eyaletinde açılan davada Alman otomotiv devi Volkswagen'ın eski CEO'su Martin Winterkorn ile şirketin beş üst düzey yöneticisi, ABD'nin emisyon düzenlemelerine tabi olmamak için "bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sahtekarlık yapmakla" suçlanıyor. İddianame, Detroit'teki yetkili mahkemeye sunuldu.

Martin Winterkorn

ABD Adalet Bakanlığı, incelemelerinde Winterkorn'un 2014'ün Mayıs ayında manipülasyonlar hakkında bilgi sahibi olduğu ancak buna rağmen sahtekarlığı sürdürdüğü sonucuna varmıştı.

Volkswagen 2015 yılında Amerikan makamlarının baskısı üzerine dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araca emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın monte edildiğini kabul etmişti.

Emisyon skandalından ötürü Volkswagen ABD'de 22 milyar dolar tutarında tazminat ve ceza ödemesi ile karşı karşıya. Şirket, skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD'de 600 bin aracı geri çağırdı.

AFP,dpa/BÖ,GY

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