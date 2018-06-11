Volkswagen 1 milyar euro ceza ödeyecek

Egzoz skandalı yüzünden yıllardır manşetlerden düşmeyen Volkswagen (VW) holdingine Alman tarihinin en büyük para cezası verildi.

Braunschweig Savcılığı Alman şirketine 1 milyar euro para cezası kesti. Uzun süredir şirket hakkında soruşturma yürüten savcılık Volkswagen'in "denetleme yükümlülüğünü ihlal ettiğine" karar verdi.

VW, emisyon değerlerini manipüle ettiğinin saptanması üzerine ABD'de milyarlarca dolarlık para cezası ve müşterilerine de tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Alman ceza hukuku bu gibi durumlarda mağdurlara tazminat ödenmesini öngörmüyor.

Tüketiciyi koruma kuruluşları savcılık kararını olumlu karşılamakla birlikte, kararın egzoz normlarına uymayan araç sahiplerine herhangi bir faydası olmamasını eleştiriyor. Tüketiciyi koruma kuruluşları federasyonunun başkanı Klaus Müller, "yaptığı sahtekârlık yüzünden VW'den nihayet hesap sormaya başlanmasını prensip olarak memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi.

Para cezası kararının VW müşterilerine doğrudan etkisinin olmayacağını kaydeden Müller, "norm dışı emisyon değerleri yüzünden araçlarının trafikten men edilmesi mümkün olan VW sahiplerinin mağdur edilemeyeceğini ve emisyon düşürücü ek mekanik donanım masraflarının karşılanabilmesi için bir fon oluşturulması gerektiğini" belirtti.

"Denetleme yükümlülüğünün ihlali" Almanya'da "kural dışı davranış" olarak tanımlanıyor. VW yasaların öngördüğü azami 5 milyon euro tutarındaki ceza dışında, söz konusu otomobillerin satışından elde ettiği ekonomik kârın 995 milyon euro'sunu da devlete ödeyecek. Şirket karara "itiraz etmeyeceğini ve sorumluluğu kabul ettiğini" duyurdu.

VW'nin savcılık kararıyla ilgili açıklamasında "bu işlemin kapanmasının diğer Avrupa ülkelerinde şirket hakkında başlatılan hukuki işlemler üzerinde de etkili olmasının beklendiği" dile getirildi.

Braunschweig Savcılığının VW yöneticileri hakkında hilekârlığa karıştıkları ve piyasa manipülasyonu yaptıkları şüphesiyle başlattığı ön soruşturma devam ediyor. VW'nin eski yönetici kadrosu, borsayı egzoz skandalından haberdar etmeyi geciktirdikleri suçlamasını reddetmişti.

DW,dpa/AG,CÖ

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