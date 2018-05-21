Venezuela'dan iki ABD'li diplomata sınır dışı kararı

Venezuela'da geçen hafta sonu yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Nicolas Maduro, ülkesindeki üst düzey iki ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Bir televizyon konuşması ile kararı açıklayan Maduro, "İmparatorluk bize burada hükmedemez" ifadesini kullandıktan sonra "Bize karşı komplo kurmanızdan bıktık" diyerek ABD'nin Caracas'taki maslahatgüzarı Todd Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya ülkeyi terk etmeleri için 48 saat tanıdığını söyledi.

Robinson ve Naranjo'yu ABD dış istihbarat servisi CIA'in Venezuela'daki şefleri olmakla suçlayan Maduro, ikilinin, seçimler öncesi muhalefete boykot çağrısında bulunduğunu iddia etti. Seçimler öncesi Maduro'nun karşısına çıkacak popüler adayların yarışmasına engel olunması sonrası birçok muhalefet partisi boykot kararı almıştı.

ABD'de tarafından "hileli" olarak değerlendirilen seçimler, Avrupa Birliği gözlemcileri tarafından da "usulsüz" görülmüş ve uluslararası standartlardan uzak olarak nitelendirilmişti.

Maduro, muhalefetin seçimlere katılmamasından dolayı ABD'yi sorumlu tuttu. Devlet Başkanı, "Muhalefetin kademeli olarak seçimlerden çekilmesinin en büyük ve belirleyici nedeni aşırıcı ABD hükümetinin, hangi senaryo altında gerçekleşirse gerçekleşsin Nicolas Maduro tarafından kazanılacağını bilmesinden dolayı seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmek istemesidir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçlayan Venezuela Devlet Başkanı, ekonomik darboğazdaki ülkesine, seçimleri takip eden Pazartesi günü getirilen yeni yaptırımları halkına karşı "saldırgan" bir tutum olarak değerlendirdi.

Washington yönetiminin mütekabiliyet esasınca Venezuela'nın ABD'deki temsilcisini sınır dışı edebileceği öngörüsü ile önlem alan Maduro, Caracas temsilcisi Carlos Ron'a yeni bir görevlendirme yaparak kendisini Kuzey Amerika ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Maduro'nun sınır dışı edileceğini açıkladığı ABD Maslahatgüzarı Todd Robinson

Robinson suçlamaları reddetti

Maduro'nun kendisini ve yardımcısı Naranjo'yu "istenmeyen insan" ilan ederek Venezuela'dan sınır dışı edeceği kararını ülkenin batısındaki Merida eyaletinde seyahati sırasında sosyal medya aracılığıyla öğrenen ABD Maslahatgüzarı Robinson suçlamaları reddetti.

ABD temsilcisi, "Bu benim Merida ya da Venezuela'ya ne ilk ne de son seyahatim" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Maslahatgüzarın sözlerine benzer ifadeler kullanarak Maduro'nun suçlamalarını "asılsız iddialar" olarak değerlendirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de, Venezuela hükümetinden kendilerine diplomatik kanallar vasıtasıyla henüz bir tebliğ ulaşmadığını belirtirken, sınır dışı kararının doğrulanması durumunda Washington yönetiminin "mütekabiliyet esasınca" gerekli yanıtı vereceğini kaydetti.

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Tanıdık sima

Çeşitli görevlerde Venezuela'da birçok kez bulunan ve bir kariyer diplomatı olan Robinson, daha önce Kolombiya, Bolivya, El Salvador, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti gibi Orta ve Güney Amerika devletlerinde görev aldı.

Geçen Aralık ayında Caracas'a tayin edilen Robinson, gelir gelmez Venezuela'nın bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar anıtı yanında fotoğraf çektirmiş ve Maduro'nun kurucu meclisini "gayrimeşru” olarak nitelendirmişti.

İki ülkenin 2010 yılında bu yana karşılıklı olarak atadıkları büyükelçileri bulunmuyor. Robinson büyükelçi unvanına sahip olmasına karşın mevcut durumdan dolayı sadece ABD misyonunun başı olarak görev yapıyor.

AP,AFP/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe