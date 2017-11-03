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DÜNYA

Venezuela'da yağma sonrası tutuklamalar

Venezuela'da artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Noel zamanında yaşanan yağma olaylarında 28 kişi tutuklandı. Ayrıca ülkenin batısında araç başına verilen yakıt miktarına sınırlama getirildi.

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Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle 2015'te de yağma olayları görülmüştü (Arşiv)

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve yakıt sıkıntısı çekilen Venezuela'da Noel tatili süresince yağmacılık yaptıkları gerekçesiyle 28 kişi tutuklandı.

Venezuela'nın Bolivar eyaletinin yerel ticaret odası başkanı Florenzo Schettino, Noel akşamı sadece kendi eyaletlerinde 10 tane içki dükkanının yağmalandığını söyledi.

Yakıt satışına sınırlama

Venezuela salı günü ayrıca ülkenin batısındaki yakıt satışlarına sınırlama getirdi. Hükümet, kısıtlamaların gerekçesi olarak komşu ülke Kolombiya'ya yakıt kaçakçılığı yapılmasını gösterdi.

Binek araçların en fazla 30 litre yakıt almalarına izin veren hükümet, kamyonlar için üst sınırı 35 litre olarak açıkladı. Petrol Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamanın süresi konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.

Venezuela 50 Bolivar Banknote und Münze

Kısıtlamanın yayınlanmasının ardından Venezuela'nın batısındaki eyaletlerde yakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Polis ve askerler yakıt istasyonlarında güvenlik gerekçesiyle nöbet tutmaya başladı.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela'da, ekonomik kriz Hugo Chavev'in ölümünün ardından 2014 yılında başladı. Ülkenin para birimi bolivarın dolar karşısında yüzde 90'dan fazla değer kaybettiği Venezuela'da enflasyon yüzde 700'ü aşıyor.

Muhalifleri ekonomik krizden Maduro'nun artık işlemeyen devletçi politikaları sorumlu tutuyor. Hükümet ise krizin arkasında yabancı ülkelerin Maduro'ya karşı başlattığını iddia ettiği ekonomik savaşın olduğunu savunuyor.

Reuters/AFP, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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