 Venezuela′da muhalefet başkanlık seçimini boykot edecek | DÜNYA | DW | 22.02.2018
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DÜNYA

Venezuela'da muhalefet başkanlık seçimini boykot edecek

Venezuela'nın en büyük muhalefet ittifakı 22 Nisan'daki başkanlık seçimini boykot edecek. Başkan Maduro siyasi ve ekonomik krize rağmen oylamayı kazanacağına güveniyor.

Venezuela Caracas - Venezuela Flagge mit Schatten eines Protestierenden (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

Venezuela'nın en büyük muhalifler ittifakı MUD da devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini duyurdu. MUD sözcüsü Angel Oropeza iki gün süren muhalefet partileri arasındaki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada 22 Nisan'da yapılacak oylamanın "illegal ve seçim hilesi" olduğunu söyledi. Sağ muhafazakâr muhalefet partisi Voluntad Popular da geçen hafta seçimi boykot edeceklerini duyurmuştu.

MUD'un açıklamasında seçimin "hükümetin kendine meşruluk kazandırma gösterisi" olduğunu öne sürdü. İttifakın açıklamasında seçim tarihinin oylamaya kısa zaman kalacak şekilde kararlaştırılması, bütün adaylara oylamaya katılma garantisi verilmemesi ve bağımsız bir seçim kurulunun olmayışı eleştirildi. Muhalefet ittifakı aynı zamanda "seçimin hilesiz geçmesi ve demokrasiye yeniden dönülmesi için geniş kapsamlı halk hareketi başlatılacağını" da duyurdu.

Sol milliyetçi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçimde ikinci kez adaylığını koyacağını açıklamıştı. Adaylar arasında ılımlı muhalefet kanadından eski Lara eyalet valisi Henri Falcon da bulunuyor.

Venezuela - Nicolas Maduro bei PR in Caracas

Devlet Başkanı Maduro

Krize rağmen Maduro rakiplerinden çekinmiyor

Nicolas Maduro muhalefeti yenilme korkusuyla seçimi boykot etmekle suçladı. Maduro muhalefet partilerinin çoğunlukta olduğu parlamento ile yerel halk temsilciliklerinin de 22 Nisan'da yeniden seçilmesini önerdi.

Hükümet yanlılarının çoğunlukta olduğu kurucu meclisin yıl sonunda yapılması öngörülen seçimleri 22 Nisan'a alması üzerine, ülkeyi derin siyasi krizden diyalog yoluyla kurtarma imkânlarının ele alındığı hükümet ile MUD arasındaki görüşmeler başarısızlığa uğramıştı. Maduro'nun, muhalefet partilerinin aralarında anlaşamamalarının ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik krize rağmen seçimi kendisine kazandıracağını düşündüğü belirtiliyor.

Yıllardır süren sosyalist hükümetle muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi Venezuela'yı ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklemişti. Muhalefet devlet başkanını karşıtlarını suçlu gibi göstermekle ve ülkeyi dikta rejimine sürüklemekle suçluyor. Maduro ise sağ muhalefet liderlerinin kaosa yol açmak istediklerini ve ABD'nin yardımıyla hükümet darbesine hazırlandıklarını iddia ediyor.

Geçen yılın Nisan ile Temmuz ayları arasındaki protesto eylemleri sırasında en az 120 kişi öldürülmüş, hızla tırmanan enflasyon ve döviz sıkıntısı Venezuela ekonomisinin kısmen çökmesine yol açmıştı.

DW, epd, kna/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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