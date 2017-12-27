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DÜNYA

Venezuela'da açlık krizine petrolle çare aranıyor

Venezuela hükümeti açlıkla mücadelede çareyi petrol üretimini artırmakta arıyor. Enflasyon rekorları kıran ülkede yağmalama olayları tırmandı.

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Venezuela hükümeti açlık krizi ve yağmalamalarla mücadele amacıyla petrol üretimini artırmayı kararlaştırdı. Petrol Bakanı Manuel Quevedo, üretimi günde 1 milyon 900 bin varile çıkaracaklarını ve 2018'in düzelme yılı olacağını söyledi.

Bakan, hedeflerinin ham petrol üretimini yeniden 2 milyon varilin üzerine çıkarmak olduğunu belirtti. Venezuela'da petrolün ihracattaki payı yüzde 90'ı buluyor.

Petrol Bakanı Quevedo, aynı zamanda bir kamu kuruluşu olan petrolcülük şirketi PDVSA'nın yönetim kurulu başkanlığını da yapıyor.

Ölförderung in Venezuela

Ham petrol fiyatlarının artmasına da bel bağlayan Venezuela hükümeti petrol ihracatının artırmak suretiyle ülke tarihinin en derin ekonomik krizinin atlatılıp devlet iflasının önlenmesini umut ediyor.

Yılın ilk günlerinde ülkenin çeşitli bölgelerindeki 100'ün üzerinde market ve dükkân yağma edildi. El Nacional adlı internet haber sitesinin bildirdiğine göre hafta sonunda Calabozo şehrindeki 22 işyeri talan edildi. Yüzlerce kişinin pirinç, un ve tuvalet kâğıdı çaldığı olaylara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kötü yönetim, yolsuzluk, yaptırımlar

Açlık çekenler tarafından basılan bir çiftlikte büyük baş bir hayvanın sopalarla öldürülmeye çalışılmasının görüntüleri de ülkede büyük yankı uyandırdı. Piskopos Antonio Loppez Castillo, hükümete "harekete geçme ve açlıkla mücadele etme" çağrısında bulundu.

Sosyalist iktidarın taraftarları ise devlet tarafından sübvanse edilen gıda maddesi paketlerine kolayca ulaşabiliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise dünyanın en zengin ham petrol rezervlerinin bulunduğu ülkesinin insani faciaya sürüklendiğine dair haberlerin uydurma olduğunu söyledi.

Kötü ekonomik yönetim ve yolsuzluğun yanı sıra ABD'nin hükümete uyguladığı mali yaptırımlar da Venezuela'nın yurt dışından gıda maddesi ve ilaç ithal etmesini zorlaştırıyor.

dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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