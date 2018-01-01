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YAŞAM

Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

Fantastik ve bilim kurgu romanlarıyla dünya çapında ün yapan ABD'li yazar Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti. Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrilmişti.

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ABD'li bilim kurgu ve fantastik edebiyatın usta yazarı Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti.

Le Guin, birçok dile tercüme edilen ve beyaz perdeye de aktarılan "Yerdeniz" üçlemesiyle üne kavuşmuştu. "Karanlığın Sol Eli" ve "Mülksüzler" adlı romanlarıyla da tanınan ABD'li yazarın ailesi tarafından yapılan açıklamada Le Guin'in ölüm nedenine dair bilgi verilmedi, sadece yazarın birkaç aydır hasta olduğu ifade edildi.

"Edebiyat ikonası"

Nebula ve Hugo gibi birçok ödülün de sahibi olan ABD'li yazarın eserleri 40'tan fazla dilde yayınlandı, milyonlarca fantastik edebiyat ve bilim kurgu meraklısının gönlünü fethetti.

USA Autorin Ursula Kroeber Le Guin (picture-alliance/AP Photo/The Oregonian )

Le Guin 20'den fazla romanın yanı sıra 100'ün üzerinde de öykü kaleme almıştı. Ünlü yazarın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter üzerinde duyduğu üzüntüyü dile getiren ünlü dehşet ve korku romanları yazarı Stephen King, tarzının en büyüklerinden biri olduğunu söylediği Le Guin'i "O sadece bir bilim kurgu yazarı değil, bir edebiyat ikonası" diye tanımladı.


DW/AFP/Reuters,AG/

© Deutsche Welle Türkçe

 

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