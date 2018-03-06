UNICEF: Suriye′de çocuk ölümleri iki kat arttı | YAŞAM | DW | 13.03.2018

Birleşmiş Milletler, Suriye'de sekizinci yılına yaklaşan savaşta çocukların hiç olmadığı kadar yüksek risk altında olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporuna göre Suriye savaşında 2017'de önceki yıllara kıyasla iki kat fazla çocuk hayatını kaybetti.

Raporda "2017'de aşırı ve ayırım gözetmeyen şiddet en fazla sayıda çocuğun ölümüne neden oldu, 2016'daki çocuk ölümlerinden yüzde 50 daha fazla" denildi.

UNICEF'in raporunda 2018'deki ölümlere ilişkin veriler yer almadı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, silahlı militanların yoğun olduğu ve Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da Şubat ayında 200'dn fazla çocuk bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gözlemevi çocukların toplam sivil ölümlerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu bildirdi.

UNICEF'in raporunda Ürdün'de mülteci olan Sami isimli bir Suriyeli çocuğun sözlerine yer verildi. Suriyeli Sami'nin "Kuzenlerimle birlikte dışarıya kar topu oynamaya çıkmıştı. Bir bomba düştü. Kuzenimin elinin önüme doğru uçtuğunu gördüm. İki bacağımı da kaybettim" ifadeleri rapora yansıdı.

UNICEF çatışmalar devam ederken sakat kalan çocukların ihmal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu tespitini raporuna ekledi. Yaklaşık 3 milyon 300 bin çocuğun savaşın zararlarına maruz kaldığın belirten UNICEF'e göre sadece 2017'de onlarca okul çatışmaların hedefi oldu.

2017: Çocukların kabus yılı Kabustan uyanmak UNICEF'in raporuna göre 2017 çatışma bölgelerindeki çocuklar için kabus dolu bir yıl oldu. Musul'daki baba ve kucağındaki kızı sanki bu kabustan uyanmak için var güçleriyle feryat ediyor ve IŞİD bölgesinden kaçarak güvenlik güçlerine sığınmak için koşuyor.

2017: Çocukların kabus yılı Yeniden yürümeyi öğreniyor UNICEF'in raporu 2017'de savaş bölgesinde çocukların güvenli olmaları gereken yerlerde yani evlerinde, okullarında ya da parklarda çatışmalara hedef olduklarını ortaya koyuyor. Abir isimli minik Suriyeli muhtemelen ülkesindeki iç savaşla yaş. Duma'ya yapılan bir bombardıman ondan sağ bacağını almış. Aynı bombardımana hedef olan kuzeni Hasan ise hayatını kaybetmiş.

2017: Çocukların kabus yılı Susuzluk ve kolera Savaş geldi mi, tek başına gelmiyor. Yanında açlık, susuzluk ve salgın hastalığı da getiriyor. Yemenli çocuklar da iki yıldır savaş koşullarında yaşıyor. Ülkedeki kolera salgını tarihteki en büyük salgınlardan biri oldu. Temiz su sıkıntısı had safhada. Sana'nın kenar mahallelerindeki bu Yemenli çocuğun, kolera mikrobu taşıma ihtimali olan bu suyu içmekten başka seçeneği yok.

2017: Çocukların kabus yılı Mülteci kampında ağır yaşam koşulları Suriye'den Yemen'e, Nijerya'dan Myanmar'a kadar dünyadaki her çatışma bölgesinde çocuklar tecavüze uğradı, zorla evlendirildi ve köle olarak kullanıldı. Tespitler UNICEF'in raporundan. Myanmar'daki Rohingyalara yönelik şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığınan çocuklar ve aileler şimdilik güvende. Ancak mülteci kampındaki yaşam koşulları ağır. Bütün gayret bir parça gıda yardımı alabilmek için.

2017: Çocukların kabus yılı "Sol elimle yazmayı öğreniyorum, pek güzel olmuyor" Fotoğraf bir başka iç savaş bölgesi Doğu Ukrayna'dan. 14 yaşındaki Aleksey elindeki silah patlayınca iki parmağını kaybetmiş. "Bütün hayatım değişti. Parmaklarım olmadan daha önce yaptığım şeyleri yapamıyorum, ama alışıyorum. Sol elimle yazmayı öğreniyorum, pek güzel olmuyor ama çabalıyorum. Bazen çok üzülüyorum ve sonunda ağlamaya başlıyorum."

2017: Çocukların kabus yılı Bakışlar anlatır her şeyi Suriyeli beş yaşındaki Zehra gözlerini objektife dikmiş, bakışları donuk, ifadesi hüzünlü. Ailesiyle birlikte 2015'ten bu yana Ürdün'deki mülteci kampında yaşıyor. Bütün dünyası orası, Suriye'deki evini muhtemelen hiç hatırlamıyor. Zehra'nın bu bakışları deklanşöre basan foto muhabiri Muhammed Muheysen'e UNICEF tarafından seçilen yılın fotoğrafı ödülünü getirdi.

2017: Çocukların kabus yılı Para kazanmak zorunda Gaziantep'te Suriyeli bir çocuk ayakkabı atölyesinde çalışıyor. İç savaş onu ülkesinden, okulundan koparmış. Onun gibi binlerce çocuk ağır şartlarda kayıt dışı çalışıyor. Atölyelerde günde 10 saatten fazla emek harcayan yaşları 7 ile 10 arasında değişen Suriyeli çocukların aylık ortalama kazancı ise 400 TL civarında.

2017: Çocukların kabus yılı Savaşın taze izleri Rakka'nın kuzeyindeki Hazima köyündeki okulda yeniden ders zili çalmış, duvarlarda karanlık günlerin izleri. 2014'te bölgeyi ele geçiren terör örgütü IŞİD okulları kapatmış, eğitimi yasaklamıştı. Örgütün temizlenmesiyle hayat normale dönüyor.



AFP/ GY,HS

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