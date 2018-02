UNICEF: 2,6 milyon bebek doğduktan sonraki ilk ay ölüyor | DÜNYA | DW | 20.02.2018

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında 2 milyon 600 bin bebeğin doğumunun ilk ayında hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakama dahil olan yaklaşık 1 milyon bebek ise doğduğu gün ölüyor.

UNICEF tarafından salı günü yayınlanan rapora göre, ölüm vakalarının yüzde 80'inden fazlası doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşirken, UNICEF'e göre nedenlerin başında erken doğumun ardından muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar ve akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi geliyor.

Yenidoğanların endişe verici derecede yüksek olan ölüm oranının arka planında çoğunlukla "önlenebilir nedenlerin" olduğunun kaydedildiği raporda, bebek ölüm oranının özellikle de yoksul ülkelerde aşırı derecede yüksek olduğu belirtiliyor.

Ülkeler arasında büyük fark

Ortalama yenidoğan ölüm oranı, kalkınmakta olan ülkelerde binde 27 iken, bu rakam sanayileşmiş ülkelerde binde üç. Rapor, en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahip 10 ülkeden 8'inin Sahraaltı Afrika ülkeleri olduğunu gözler önüne seriyor. Bu ülkelerde hamile kadınların yoksulluk, çatışmalar ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden ötürü yeterince tıbbi destek alamadıklarının altı çiziliyor.

Raporda bebeklerin hayatta kalma oranının en yüksek olduğu ülkelerin Japonya, İzlanda ve Singapur olduğu belirtilirken, listenin en altındaysa Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan geliyor. İstatistiklere göre, doğduktan sonraki ilk aylarında hayatta kalamayan bebek sayısı Pakistan'da 22 iken, bu oran Japonya'da 1. Rapordaki listede 12'nci sırada yer alan Almanya'da ise her 435 bebekten biri ölüyor.

Rapora göre, gerekli eğitimi almış ebelerin anne, anne adayı ve çocuklara rehberlik etmesiyle çoğu ölüm vakasının önlenmesi mümkün. UNICEF buna ek olarak temiz su, dezenfektan, emzirme, iyi beslenme ve doğum sonrası ciltten cilde temasın önemini vurguluyor.

"Başarısız oluyoruz"

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, raporla ilgili yaptığı açıklamada "Bu vakaların çoğunun önlenebilir olduğu düşünüldüğünde belli ki dünyanın en yoksul bebeklerini korumakta başarısız oluyoruz" şeklinde konuştu.

Bu veriler ışığında "Her Çocuk Yaşasın" (Every Child ALIVE) adında yeni bir kampanya başlatan UNICEF'in icra direktörü Fore, "Atacağımız yalnızca birkaç küçük adımla bu küçük canların her birinin ilk minik adımlarını atmalarını sağlayabiliriz" dedi.

dpa,epd,KNA/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe