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DÜNYA

UNICEF: 2017 çocuklar için kabus yılı oldu

UNICEF, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için 2017 yılını "kabus gibi bir yıl" olarak değerlendirdi. 2017'de çocuklar kalkan olarak kullanıldı, öldürüldü, tecavüz edildi ve savaşmaya zorlandı.

Mossul Irak Zerstörung Aufbau (picture-alliance/dpa/F. Dana)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 2017'nin çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için "kabus gibi bir yıl" olduğunu belirtti.

UNICEF, normal koşullarda güvenli olmaları gereken yerler olan ev, okul, hastane ve oyun parkları gibi alanlarda hedef haline gelen çocukların 2017'de çoğunlukla kalkan olarak kullanıldıklarını, öldürüldüklerini, sakat bırakıldıklarını, kaçırıldıklarını ve savaşmaya zorlandıklarını ifade etti.

Ayrıca Suriye'den Yemen'e, Nijerya'dan Myanmar'a kadar dünyadaki her çatışma bölgesinde çocukların tecavüze uğradıkları, zorla evlendirildikleri ve köle olarak kullanıldıkları aktarıldı.

Perşembe günü yayınlanan UNICEF raporunda saldırganların çatışma bölgelerinde en savunmasız bireyler olan çocukları korumaya yönelik konulmuş uluslararası kurallara "açık bir şekilde itibar etmediği" belirtildi.

Symbolbild - Verunreinigtes Trinkwasser - Nigeria (picture-alliance/Zumapress.com/Gilbertson)

Nijerya'da ülke içerisinde yerinden edilmiş mültecilerin kaldığı bir kampta çocuklar çeşmeden su içiyorlar.

"Dünya bu saldırılara hissizleşmemeli"

Rapor kapsamında açıklama yapan UNICEF'in acil durumlar programı direktörü Manuel Fontaine, "çocuklar evlerinde, okullarında ve oyun parklarında hedef oluyorlar ve saldırı ile vahşi şiddete maruz kalıyorlar" dedi.

Dünyanın bu saldırılara karşı hissizleşmemesi gerektiğini aktaran Fontaine, çocukların maruz kaldığı zalimliklerin normal bir olgu olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

UNICEF, doğrudan saldırıların haricinde çatışma bölgelerindeki çocukların dolaylı olarak kıtlık, kötü beslenme ile hastalığa maruz kaldıklarını ve yaşadıkları zor koşullar nedeniyle  travmalarla boğuştuklarını aktardı. Yeterli yiyeceğe ve temiz suya erişimlerinin kısıtlı olması ve hijyen ile sağlık hizmetlerinden düzgün bir şekilde yaralanamamaları da çocukları 2017'de kötü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Hungersnot in Jemen (picture alliance/dpa/Unicef/NOTIMEX)

Yemen'de yetersiz beslenme sebbeiyle sağlığı bozulan bir çocuk hastanede tedavi görüyor.

En savunmasızları Afrika'daki çocuklar

Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde uzun yıllardır devam eden çatışmalar sonucu Afrikalı çocukların en savunmasız durumda olduklarını kaydeden UNICEF, sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai bölgesinde 850 bin kadar çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık 350 bin çocuğun da beslenme yetersizliğinden muzdarip olduğunu belirtti.

Radikal islamcı Boko Haram'ın Nijerya ve Kamerun'da sadece 2017'de 135 tane çocuğu canlı bomba olarak kullandığını ifade eden UNICEF, bu rakamın bir önceki yıla göre beş kat daha yüksek olduğunu belirtti.

UNICEF, Yemen'de 2015 yılında başlayan çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 5 bin civarında çocuğun öldüğünü veya yaralandığını aktardı. Ülkede 11 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu da bildirildi.

UNICEF ayrıca bu senenin başlangıcından eylül ayına kadar Suriye ve Irak'ta 700 kadar çocuğun öldürüldüğünü ifade etti.
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DW/dpa, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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