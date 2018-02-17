Uluslararası Kriz Grubu′ndan mülteci raporu | TÜRKİYE | DW | 18.02.2018

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak" başlıklı raporunda, Suriyeli mültecilerle yaşanan toplumsal gerginliklere ve sonuçlarına yer veriyor. Rapora göre, 2017 yılının ikinci yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla Suriyeli mülteciler ile bağlantılı toplumsal gerginlik ve adli olayların sayısı yaklaşık üç kat arttı. Geçen sene yükselen tansiyon nedeniyle 30 Kasım itibariyle 181 olay meydana geldi. Rapora göre bu olaylarda 24'ü Suriyeli en az 35 kişi hayatını kaybetti. Gerginlikler genellikle yerleşim birimlerinde değil, iş yerlerinde yaşandı. Rapora göre, söz konusu olayların çoğuna ise ana akım medyada yer verilmedi.

"Misafirperverliğin yerini endişe aldı"

Türkiye halkının Suriyelilere yönelik olumsuz algıları, söylencelere ve yanlış kanılara dayandığı belirtiliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan görüşmelerden çıkan sonuca göre, bazı vatandaşlar Suriyeli mültecilerin çalışmadan her ay düzenli olarak maaş aldıklarını ve üniversite sınavına girmeden eğitimlerine devam edebildiklerini sanıyor.

Raporda ayrıca, Türkiye toplumunun Suriyeli mültecilere gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin yerini endişe ve kaygıya bıraktığını da belirtiyor. Anketler de Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşımın genelde olumsuz olduğunu gösteriyor. 2017 yılının Ekim ayında Ekonomistler Platformu tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 78'i Suriyelilerin ülkeyi daha az güvenli bir yer haline getirdiğini düşünüyor. Geçen sene Aralık ayında yayınlanan "Suriye Barometresi" başlıklı bir başka çalışma ise vatandaşların yüzde 75'inin Suriyelilerle barış içinde yaşayabileceklerini düşünmediklerini ortaya koyuyor.

Uluslararası Kriz Grubu'nun raporuna göre, yetkililerin yaşanan gerilimlerin kimi zaman üzerini örtmesi öfkenin artmasına neden olabiliyor. Özellikle iş gücü alanında rekabet oluştuğu fikriyle gerginlikler yaşanıyor. İstanbul ve İzmir'de yaşayan Suriyeli genç erkeklerin birbirlerini kollamak için gruplar halinde gezmesinin ise yerel halkta tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

Rapora göre 750 ila 950 bin Suriyeli kayıt dışı çalışıyor

İş rekabetinden doğan gerginlik

Rapora göre Suriyelilerin yaklaşık yüzde 23'ü İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde yaşıyor. Gerginliklerin çoğu, düşük gelirli bölgelerde yaşanıyor. 40 bin civarında Suriyeli mülteciye misafirlik eden İstanbul'un Sultangazi ilçesinde rapor için yapılan görüşmelerde, Sultangazi halkı kayıtlı olmamaları ve ailesiyle yaşamamaları halinde Suriyelilere güvenmediklerini söylüyor. İzmir'de yaşayan Suriyelilerin iş rekabeti yaşadığı Türkiyeli Kürtlerle gerginlik yaşadığı belirtiliyor. Raporda, Kürt ve Suriyeli işçiler arasında yaşanan gerginliklerde iki tarafın da polise güvenmedikleri için karakola gitmeye çekindileri de dile getiriliyor.

Raporda Suriyelilerin kayıtlı ekonomiye entegre edilmesinin çetrefilli konu olduğu ifade ediliyor. Ocak 2016'dan beri yaklaşık 15 bin Suriyeliye çalışma izni verildiği, 750 ila 950 bin arasındaki Suriyelinin ise kayıt dışı çalıştığının tahmin edildiği dile getiriliyor.

Yapılan araştırma, deri ve ayakkabı üretiminin yapıldığı İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent semtinde Türkiyeli Kürt işçilerin yerini Suriyelilerin aldığını aktarıyor. Işıkkent'te çalışan yaklaşık 10 bin işçinin yüzde 70'inin çoğu Türkmen olmak üzere Suriyeli olduğu belirtiliyor. Araştırmada görüşlerine yer verilen iş verenlerden bazıları, Kürtlerdense Suriyeli Türkmenleri tercih ettiklerini ifade ediyor. Bu durumunsa etnik anlaşmazlıklara neden olabildiği belirtiliyor. Raporda sözlerine yer verilen ancak ismi açıklanmayan bir işveren, "Bana bir Suriyeliyi mi yoksa yerel Kürdü mü tercih edeceğimi sorarsan, Suriyeli derim. Çünkü saygılı davranıyorlar. Kürtlerin kaba davranışları olabilir" diyor.

Video izle 01:55 Paylaş Avrupa'dan memleketlerine geri dönen Suriyeliler E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2s9Ms Avrupa'dan memleketlerine geri dönen Suriyeliler

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe