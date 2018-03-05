Uluslararası Berlin Turizm Fuarı açıldı | ALMANYA | DW | 06.03.2018

Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı bu yıl 52'inci kez kapılarını açtı. Fuarın resmi açılış töreni Salı akşamı Başbakan Angela Merkel'in katılımıyla düzenlendi. Açılış konuşmasında "Turizm küreselleşme şansı için mükemmel bir örnek" diyen Merkel, turizmin istihdam yaratan bir ekonomik faktör olduğunu söyledi.

Fuarın açılış konuşmasını Merkel yaptı

Almanya Başbakanı, turizmin dünyaya açık olmaktan beslendiğini ve yaşadığını, aynı zamanda dünyaya açık olmayı teşvik ettiğini belirtti. Merkel, "ITB bu anlamda önyargıların yıkılmasına katkı sağlayabilir" diye konuştu.

Berlin'deki fuara tatil için tercih edilen 186 ülkeden 10 bin firma katılıyor. Organizatörler bu yıl fuarda Asya ve Arap ülkeleri yoğun olarak temsil edildiklerini açıkladı. Fuarın ilk üç günü sektörde faaliyet gösteren firma ve katılımcılarına yönelik. Hafta sonunda ise fuar kapılarını halka açacak. Geçen yıl 170 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuara ilginin bu yıl da yüksek olması bekleniyor.

Türkiye'ye ilgi büyük

Fuarda Türk firmaları da temsil ediliyor. Fuar öncesi bu yılki trendlerle ilgili bir açıklama yapan Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Türkiye'ye rezervasyonlar önceki yıla oranla iki kat fazla. Ancak Türkiye'ye ilginin çok yoğun olduğu 2015 yılı rakamlarına ulaşılmış değil. O yıl üç milyon Alman turist Türkiye'de tatil yapmıştı" dedi.

Türkiye'ye rezervasyonlarda artış bekleniyor

Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle Türkiye'de tatil yapan Alman turistlerin sayısı geçen yıl gerilemişti.

Turizm fuarı vesilesiyle Berlin'e gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'le düzenlediği ortak basın toplantısında Berlin'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi. Gabriel'se Türkiye'deki gelişmeler ışığında Almanya'nın seyahat uyarılarını güncelleyeceğini belirtti.

Fuarın bu yılki partneri

Fuarın bu yıl partneri Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti. Eyalet, doğa, kültür ve dinlenme seçeneklerini sunarak tatilciler için cazip bir bölge olduğunu göstermeye çalışacak.

Fuarın bu yılki en önemli konularından birisi, sevilen tatil bölgelerine çok sayıda turistin akın etmesi nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanması. Alman Turizm Ekonomisi Birliği Başkanı Michael Frenzel bu durumun çok yaygın bir sorun olmadığına işaret etti. Frenzel, "Dünyanın bazı bölgelerinde turizm olumlu bir etkiye sahip ve büyüme mümkün" dedi. Frenzel bu yıl tatilcilerin sayısının dünya genelinde yüzde 4,5 artmasının beklendiğini ifade etti.

dpa/ HT, HS

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