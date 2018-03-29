 Ulm’deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı | ALMANYA | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Ulm’deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı

Ulm’deki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile ilgili olarak üç kişi daha tutuklandı. Savcılık, ilk kez saldırının Türkiye’nin Afrin operasyonuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

default

Yaklaşık üç hafta önce Almanya'nın Ulm kentindeki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile bağlantılı olduğu şüphesiyle üç kişi daha tutuklandı. Böylece saldırı ile ilişkili oldukları şüphesiyle yargılananların sayısı yediye yükseldi. Şüphelilerin altısının Suriye'den ve birinin de Türkiye'den Almanya'ya sığınmacı olarak geldikleri ve Kürt kökenli oldukları bildirildi. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen ve tamamı erkek olan şüphelilerin dördü kundaklama ve cinayet teşebbüsü ile, diğer üçü saldırıya yardımcı olmakla suçlanıyor.

Saldırının nedeni ile ilgili ilk kez açıklama yapan Stuttgart Savcılığı, saldırının Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekat ile bağlantılı olabileceğini söyledi. Geçen Perşembe günü hakim karşısına çıkan diğer dört zanlının tutuklanmasına karar verilmiş, zanlılardan birinin suçunu itiraf ettiği belirtilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten Stuttgart Savcılığı, saldırının arkasında siyasi nedenlerin bulunduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

19 Mart gecesi cami derneğinin yanı sıra Türklerin işlettiği bir manav ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın giriş katındaki bir pencereden içeri molotofkokteyli atılmıştı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda, olay esnasında binada olan sekiz kişiden yaralanan olmamıştı.

Geçen ay Almanya'nın diğer kentlerinde de Türklere ait çok sayıda cami ve kuruluşa saldırı düzenlenmişti.

DW,dpa, SÖ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ulm’de camiye saldırdığı şüphesiyle dört zanlı tutuklandı

Ulm’de İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait bir camiye yönelik molotofkokteylli saldırı düzenlediği şüphesiyle dört Suriyeli tutuklandı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. (29.03.2018)  

Ulm’de camiye molotof kokteyliyle saldırı

Almanya’nın Ulm kentinde bir Türk manavıyla caminin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda yaralanan olmadı. (19.03.2018)  

Müslüman derneklerinden Almanya'ya sitem

Almanya’daki Müslüman dernekleri camilere yönelik saldırılar karşısında yeterince dayanışma gösterilmemesini eleştirerek, Almanya'daki camilerin Alman kuruluşu olduğunu vurguladı. (15.03.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Brandanschlag auf Moschee in Ulm

Ulm’de camiye saldırdığı şüphesiyle dört zanlı tutuklandı 29.03.2018

Ulm’de İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait bir camiye yönelik molotofkokteylli saldırı düzenlediği şüphesiyle dört Suriyeli tutuklandı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Deutschland Brandanschlag auf Moschee in Ulm

Ulm’de camiye molotof kokteyliyle saldırı 19.03.2018

Almanya’nın Ulm kentinde bir Türk manavıyla caminin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

NSU-Opfer Halit Yozgat

NSU kurbanını anma etkinliğinin iptaline tepki 03.04.2018

Almanya’da aşırı sağcı terör hücresi NSU tarafından 2006 yılında öldürülen Halit Yozgat’ı anma etkinliğinin iptal edilmesi tepkilere yol açtı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Carles Puigdemont

Savcılık Puigdemont’un tahliyesini istedi

Almanya'da savcılık, gözaltındaki Katalan siyasetçi Puigdemont’un derhal salıverilmesini istedi. Puigdemont hakkındaki kırmızı bülten nedeniyle Almanya'da gözaltına alınmıştı.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 