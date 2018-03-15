Ulm’de camiye molotof kokteyliyle saldırı | ALMANYA | DW | 19.03.2018

Almanya’nın Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş’e ait bir caminin bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Olaya hızlı müdahale eden Alman polisi oluşan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdü ve maddi zararı engelledi. Polis ayrıca binanın yakınında yanıcı maddeyle dolu üç şişe bulduklarını açıkladı. Binada caminin yanı sıra bir Türk manavı ve çok sayıda daire bulunuyor.

Ulm Belediye Başkanı Gunter Czisch saldırıyı kınayarak "Fail ya da failler hangi gerekçeyi savunarak yapmış olurlarsa olsun, burada kayıtsız ve sorumsuz bir biçimde insanların hayatı ve sağlığıyla oynanmıştır" dedi. Czisch "Yangının geceleyin birçok ailenin ikamet ettiği binaya yayılması halinde ne olacağını düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu.

Berlin'deki Koca Sinan Camii 11 Mart'ta kundaklanmıştı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) de internet sayfası üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, "Failler hedeflerini gerçekleştirip camları molotofkokteyliyle kırabilmiş olsalardı yaşanacakları düşünmek bile istemiyoruz. Saldırının olduğu caminin üst katlarında en az yedi kişi, binanın hemen bitişiğindeki dairelerde insanlar uykudaydı" dedi. "Hem federal düzeyde hem de eyaletler düzeyinde ilgili içişleri bakanları camilerin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği hakkında tatmin edici konseptler sunmak durumundadır" diyen Altaş "Birlikte yaşamın en temel şartları aylardır hedef alınmakta ve yakılıp yıkılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya, Berlin, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg eyaletlerinde son günlerde birçok camiye saldırı düzenlendi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Cuma günü bir açıklama yaparak camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak nitelemiş, saldırılara hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini söylemişti.

DW, dpa, AFP / EC, GY

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