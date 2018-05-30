 Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık | AVRUPA | DW | 30.05.2018

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AVRUPA

Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık

Ukrayna polisinin cinayete kurban gittiğini açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna istihbaratı cinayeti, gazeteciyi Rusya'dan korumak için kurguladıklarını açıkladı.

Ukraine vorgetäuschter Mord an Journalist Arkadi Babtschenko in Kiew (Reuters/V. Ogirenko)

Ukrayna polisinin Kiev'de öldürüldüğünü açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci Arkadi Babçenko'nun hayatta olduğu anlaşıldı. Ukrayna gizli servisi cinayetin, Rus gazeteciye yönelik suikast planlarını bozmak amacıyla kendileri tarafından kurgulandığını açıkladı. Babçenko'ya yönelik bir saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen Moskova bağlantılı bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

Ukrayna polisinin öldürüldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Babçenko, açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Çarşamba günü Kiev’de basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) düzenlediği basın toplantısında, gazetecinin açıklandığı üzere Kiev’deki evinin önünde öldürülmediği, bu açıklamanın kendisini bir saldırıdan korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. 41 yaşındaki Rus gazeteci de Ukrayna istihbaratına yakaşık iki ay süren "özel görev" nedeniyle teşekkür etti.

SBU Başkanı Wasyl Gryzak basın toplantısında Rusya'yı gazeteciye yönelik saldırı planlamakla suçladı. SBU Başkanı yürüttükleri özel görev sayesinde Rusya'nın provakasyonunu engellemeyi başardıklarını ve Rus gizli servisinin işleyeceği suçu belgeleyebildiklerini belirtti.

Basın toplantısında, suikasti planlayan azmettirici olduğu öne sürülen bir Ukraynalının da Kiev'de yakalandığı ve söz konusu kişinin Moskova'dan yüksek miktarda para aldığı iddia edildi.

Gazeteci Babçenko (ortada) istihbarat şefi Vasili Gritsak ve savcı Yuri Lutsenko ile basın toplantısında.

Gazeteci Babçenko (ortada) istihbarat şefi Vasili Gritsak ve savcı Yuri Lutsenko ile basın toplantısında.

Ukrayna'nın "özel görevine" eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Babçenko'nun hayatta olduğunun anlaşılmasının ardından yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirirken aynı zamanda Ukrayna gizli servisinin özel görevle yaptığı "propagandayı" eleştirdi. Moskova Babçenko'nun öldürüldüğünün duyurulmasının ardından cinayeti en sert şekilde kınadığını açıklamış ve cinayetle bağlantılı olduklarına yönelik tüm suçlamaları geri çevirmişti.

Rus gazetecinin hayatta olmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıklayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de Ukraynalı yetkilileri eleştirdi. Örgütün bir sözcüsü Ukrayna polisinin "gerçeklerle oynamasının üzücü" olduğunu belirtti.

Putin karşıtı Rus gazeteci Babçenko'nun öldürüldüğünün duyurulması uluslararası alanda yankı uyandırmıştı. Almanya gazetecinin öldürülmesini "dehşet verici" ve "şoke edici" olarak tanımlarken, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny de Babçenko'nun siyasi duruşu nedeniyle öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Babçenko Çeçenistan savaşına katılmış, daha sonra Rus medya kuruluşları hesabına savaş muhabirliği yapmıştı. 2017 yılının Şubat ayında Facebook hesabından ülkesini terk ettiğini duyurmuştu.  

DW,AFP/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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