UKIP lideri ırkçı sözlerinden dolayı sevgilisinden ayrıldı

İngiltere'nin sağ popülist Bağımsızlık Partisi‘nin (UKIP) lideri Henry Bolton'ın sevgilisi Jo Marney, bir arkadaşına gönderdiği yazılı mesajlarda, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında son derece aşağılayıcı görüşlere yer vermişti. Olayın ortaya çıkması üzerine 25 yaşındaki Marney UKIP partisinden atılmıştı.

UKIP lideri Bolton gazetecilere yaptığı açıklamada, bulunduğu makam nedeniyle ilişkinin devamının mümkün olamayacağını söyledi. 54 yaşındaki Bolton bazı parti üyelerinin talep ettiği gibi görevinden istifasının söz konusu olmadığını, siyasi geleceğine ilişkin olarak partinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Prens Harry ile nişanlısı Meghan Markle

"Siyahi bir kralın yolunu açabilir"

İngiltere tahtının veliahtı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi konumunda. 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenecek olan Amerikalı oyuncu Meghan Markle İngiltere'de sıkça ırkçı yorumlara maruz kalmıştı. "Mail On Sunday” gazetesi Jo Marney'nin, Afrika kökenli bir annenin çocuğu olan Markle ve genel olarak siyahiler hakkında son derece aşağılayıcı sözler sarf ettiğini, Prens Harry'nin "siyahi Amerikalı” nişanlısının kraliyet ailesini "kirleteceğini” ve "siyahi bir kralın” yolunu açacağını, ayrıca kendisinin hiçbir zaman bir "zenci” ("negro”) ile cinsel ilişkiye girmeyeceğini, çünkü onların "çirkin” olduklarını söylediğini duyurmuştu.

İki çocuk sahibi Henry Bolton kısa bir süre önce eşinden ayrılmıştı. Marney sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarında kendisini manken, oyuncu, gazeteci ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan Brexit yandaşı olarak tanıtıyor. Bolton geçen eylül ayında AB karşıtı görüşleriyle tanınan UKIP'in liderliğine seçilmişti. Parti içi çekişmeler nedeniyle bunalımda olan parti artık parlamentoda temsil edilmiyor.

dpa, ÇA/BK

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