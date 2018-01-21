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TÜRKİYE

Uğur Mumcu ölümünün 25'inci yıl dönümünde anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Ankara'da bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkei Gedenkfeier Uğur Mumcu, ermordeter Journalist (DHA/G. Ceylan)

Türkiye basınında araştırmacı gazeteciliğin simge ismi, Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu ölümünün 25'inci yılında, Ankara'da bombalı suikasta uğradığı evinin önünde ve Ankara dışındaki birçok il ve ilçede anıldı.

24 Ocak 1993'te, otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için, evinin önünde düzenlenen törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu, tören öncesi Uğur Mumcu'nun adının verildiği sokaktaki evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü.

Daha sonra Mumcu Ailesi ve Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktı.

Anma törenine katılanlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulundu. Anmaya katılan sanatçı Selda Bağcan, Mumcu için "Uğurlar olsun" ve "Yiğidim aslanım burada yatıyor" eserlerini seslendirdi. Törene katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA,AÜ/ÖA

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