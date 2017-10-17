Uçak kazasından ölme ihtimali 16 milyonda bir

Havacılık sektöründe yapılan iki araştırmanın sonuçları, 2017'nin, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1946'dan bu yana ticari uçuşlar bakımından en güvenli yıl olduğunu ortaya koydu.

Hollanda merkezli danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Ağı'nın (ASN) yayımladıkları raporlara göre, tarihte en fazla uçuşun gerçekleştiği yıl olan 2017'de hiçbir yolcu uçağı ölümcül kaza yaşamadı.

ANS, en az 14 yolcu taşıma lisansı olan küçük uçakların ise 2017'de beş ölümcül kaza geçirdiğini belirtti. Ayrıca beş de kargo uçağı seferinde ölümler yaşandı. Bu kazalar sonucunda, uçaklardaki 44 kişi hayatını kaybetti. Geçen seneki ANS raporu, 16 kazada 303 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

To70 araştırmacılarından Adrian Young, bir kişinin uçak kazasında ölme ihtimalinin şu an 16 milyonda 1 olduğunu belirtti. Bu oran, uçakların en güvenli ulaşım aracı olduğunu da ortaya koydu.

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında göreve geldiği günden bu yana sivil havacılık konusunda katı olduğuna dikkat çekti. Trump, "İyi haber. 2017'de sıfır ölüm gerçekleştiği bildirildi. Kayıtlara geçen en iyi ve en güvenli yıl" yazdı.

Şans faktörü

Young, "Her ne kadar modern sivil yolcu uçaklarındaki güvenlik standartları yüksek olsa da bu yıl alışılmışın dışında düşük olan bu kaza oranını talih olarak görmek lazım" diye ekledi.

To70'in raporuna, 31 Aralık'ta Sidney'de düşen bir deniz uçağında ölen altı kişi ile Kosta Rika'da düşen Cessna Caravan tipi uçakta hayatını kaybeden 12 kişi dahil edilmedi. Zira bu uçaklar, limit olarak belirlenen 5 bin 700 kilogramlık ağırlığın altında kaldı.

Ayrıca her iki rapor da helikopter ya da askeri uçak kazalarını içermedi.

2017'de en çok ölüm yaşanan uçak kazası ise Kırgızistan'da yaşandı. ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi Türk kargo uçağı Bişkek havalimanı yakınlarındaki bir köye düşmüştü. Olayda, köydeki 35 kişinin yanı sıra uçaktaki mürettebattan dört kişi hayatını kaybetmişti.

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DW/AFP,CÖ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe