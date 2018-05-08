Twitter'a #TAMAM ve #DEVAM damgası

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine Twitter'da "TAMAM" etiketi açıldı.

Twitter trendlerinde kısa süre içinde birinci sıraya yerleşen etiketin altında TSİ 23:00 itibarıyla 1 milyon 250 bin paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar ise hesaplarından sadece "TAMAM" etiketini paylaştı. TSİ 17:00'da ise dünya gündeminde bir numaralı etiket oldu.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek #TAMAM etiketini paylaşan ilk isimlerden biri gazeteci Özgür Mumcu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine espirili yanıtlar da verildi.

Trendlerde #TAMAM etiketi altındaki paylaşımlar sürerken ardından #ERDOĞANileDEVAM etiketi de açıldı. TSİ 16:30 itibarıyla bu etiket altında da 4 bin 655 paylaşım yapıldı.

Ayrıca Erdoğan'a destek için açılan #DEVAM etiketi altındaki paylaşımlar da TSİ 23:00 itibarıyla küresel trendlerde 575 bini geçti.

"TAMAM" etiketi TSİ 23:00 itibarıyla dünya sıralamasında ikinci sırada bulunurken, "DEVAM" etiketi de dördüncü sıraya yerleşti.

DW/GA,ÇÖ,ÖA

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