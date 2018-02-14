 Twitter bot hesaplara savaş açtı | YAŞAM | DW | 22.02.2018
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YAŞAM

Twitter bot hesaplara savaş açtı

Twitter, birden fazla profilden birebir aynı tweetlerin gönderimini yasaklıyor. Firma şüpheli binlerce hesabı askıya aldı.

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Twitter kullanıcılarının birebir aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşmasının önüne geçmeyi planlıyor. Kullanıcılar, farklı hesaplar üzerinden beğenme ve retweetleme gibi eylemler gerçekleştirmeye olanak sağlayan yazılımlar da kullanamayacak.

Twitter yetkilisi Yoel Roth blog sayfası üzerinde yaptığı açıklamada "Bu değişiklikler Twitter'da can alıcı konuşmaları hedef alan kötü niyetli eylemlerden bir hamle önde olduğumuzdan emin olmak için atılmış bir adım. Bu can alıcı konuşmalara ABD ve diğer ülkelerdeki seçimler de dahil" ifadelerine yer verdi.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Twitter bot hesap olup olmadıklarını kontrol etmek için binlerce hesabı askıya aldı. Twitter askıya alınan hesapların tam sayısını vermezken, şüpheli hesapların şu anda sıkı bir denetimden geçtiğini vurguladı.
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DW Rusça'ya siber saldırı

23 Mart'a kadar zaman tanındı

Erişimi askıya alınan hesapların sahiplerinden telefon numaralarını girmelerinin talep edildiği belirtildi. Firma bu hesapların sahiplerine 23 Mart'a kadar zaman tanıdı.

Twitter sözcüsü "Bir hesap askıya alınıp, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi istendiğinde, kullanıcının hesabı bir telefon numarası girene kadar takipçi sayılarından çıkarılıyor. Bu Twitter'ı herkes için daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirebilmek için yaptığımız geniş çaplı çalışmaların bir parçası" açıklamasını yaptı.

Durumdan ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin yoğun şekilde etkilendiği ve bu kullanıcıların takipçi sayılarında düşüş yaşadıkları için Twitter'a şikayette bulunduğu belirtildi.
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280 karakter Twitter'ı kazançlı çıkarabilir

dpa,Reuters/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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