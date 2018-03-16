 Tutuklu çifte vatandaş Altaylı′nın ailesinden Almanya′ya çağrı | ALMANYA | DW | 19.03.2018
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ALMANYA

Tutuklu çifte vatandaş Altaylı'nın ailesinden Almanya'ya çağrı

Hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'nın ailesi, Almanya hükümetine çağrıda bulundu. Altaylı, eski bir MİT mensubu olduğunu açıklamıştı.

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Alman ajansı dpa'nın haberine göre, Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarının arasında MİT eski çalışanı Enver Altaylı da bulunuyor.

73 yaşındaki Altaylı'nın kızı dpa'ya yaptığı açıklamada, hakkındaki terör suçlamalarından ötürü geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınan Enver Altaylı şu anda Sincan Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi. Aile üyeleri, Altaylı hakkında henüz iddianame hazırlanmadığını açıkladı.

Enver Altaylı

Enver Altaylı

Altaylı'nın kızı, konuyu daha önce kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ancak bunun babasının durumuna olumsuz etki etmesinden endişe ettiklerini belirtti. Ancak aile, henüz iddianame hazırlanmamış olması ve Altaylı'nın tek kişilik hücrede tutulması nedeniyle konuyu kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiklerini ifade etti.

Aileden Alman hükümetine çağrı

Altaylı hakkında Gülen yapılanması mensubu olduğu suçlaması bulunduğunu belirten kızı, "Alman hükümetinin babamın salıverilmesi ve dava sürecinin hızlandırılması için daha çok çaba göstermesini istiyoruz" dedi.

Kızının verdiği bilgilere göre, Antalya'da turizm işletmesi bulunan Enver Altaylı 20 Ağustos'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından altı gün sonra ise Sincan Cezaevi'ne nakledildi.

Konudan haberdar olduğunu açıklayan Alman Dışişleri Bakanlığı, Türk makamlarıyla irtibat hâlinde olduklarını belirtti. Ancak aile, gözaltındaki Altaylı'nın çifte vatandaşlığının olmasından ötürü Türk makamlarının konsolosluk desteği verilmesini engellediğini öne sürüyor.

Hukukçu olan Enver Altaylı, kendi ifadelerine göre, 1968 yılında MİT tarafından Doğu Avrupa hukuku konusunda araştırmalar yapmak üzere Almanya'ya gönderilmişti.

Bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan gazeteci Deniz Yücel'in 16 Mart'taki tahliyesinin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi gerekçelerle dört Alman vatandaşının daha tutuklu olduğunu duyurmuştu. Cezaevindeki diğer üç kişinin kimliği bilinmiyor.

DW,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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