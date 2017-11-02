 Tutankamon′un mezarındaki gizli odaların peşine düştüler | YAŞAM | DW | 02.02.2018
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YAŞAM

Tutankamon'un mezarındaki gizli odaların peşine düştüler

İtalyan araştırmacılar eski Mısır firavunu Tutankamon'un mezarında gizli bölümler olup olmadığını araştırıyor. Gizli odaların olduğu yönündeki iddiayı İngiliz uzman Reeves ortaya atmıştı.

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Firavun Tutankamon lahitlerinin bulunduğu mezar odasının sırrı önümüzdeki günlerde İtalyan araştırmacılar tarafından çözülecek. Torino Politeknik Üniversitesi'nden bir heyet diğer uzmanlarla birlikte 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedilen mezar odasında radar teknolojisine sahip cihazlarla tarama yapıyor. Çalışmanın hedefinde İngiliz uzman Nicholas Reeves'in ortaya attığı teorinin doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak var.

Reeves 2015 yılında Tutankamon'un Krallar Vadisi'ndeki mezarında birden fazla odanın bulunduğu iddiasını ortaya atmıştı. Reeves'in odanın iki duvarındaki çizgileri konu alan makalesi bilim çevrelerinde merak uyandırmıştı. Reeves duvardaki çizgilerin, taşla örülerek gizlenen bir koridorlara ait olduğunu ve Nefertiti'nin şimdiye kadar bulunamayan mezarının lahit odasının kuzeye bakan duvarının arkasında saklı olabileceğini iddia etmişti.

Araştırma ekibinin başkanı Franco Porcelli Reeves'in teorisinin kanıtlanmasının "lotoda büyük ikramiyeyi kazanmakla" eşdeğerde olduğunu belirtti. Porcelli İtalyan La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada ekibinin lahit odası yakınlarında biri büyük olmak üzere iki oda daha bulduğunu belirtti. Reeves'in teorisini ıspatlamak içinse zamana ihtiyaçlarını olduğunu vurguladı.

Ägypten Grabanlage von König Tutanchamun Restaurierung Maske

Tutankamon'un maskesinin restorasyonu sırasında çekilmiş bir kare (Arşiv)

Bu kez gerçek öğrenilebilecek

Tutankamon'un mezarıyla ilgili iddianın uyandırdığı heyecan zamanla geçmişti. Japon uzmanların mezarda yaptığı incelemeler iddiayı kanıtlamaya yeterli olmamıştı.

Reeves'in teorisinin ıspatlamak şimdi İtalyan araştırmacılara düşüyor. Porcelli üç ayrı modern radar sistemiyle yaptıkları çalışmaların 6 Şubat'a kadar süreceğini açıkladı. İleri radar teknolojisiyle mezar odası yakınlarında gizli bölümler olup olmadığını ortaya çıkarma ihtimalinin yüzde 99 olduğu belirtiliyor.
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Firavun Keops'un teknesine ait parçalar bulundu

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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