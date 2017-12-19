Turizmde 2018 beklentisi olumlu

Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizm sektörü, son yıllarda diplomatik krizler, terör saldırıları ve yakın coğrafyadaki savaşlar nedeniyle aldığı yaraları 2018’de sarmayı hedefliyor. Yedi uluslararası bayrak taşıyıcısı havayolunun son bir yılda İstanbul uçuşlarını durdurmasına rağmen, turizmciler 2018 rezervasyonlarının şimdiden 2017’nin yüzde 30 üstüne çıkacağı görüşünde. DW Türkçe’ye konuşan sektör temsilcileri, Rusya pazarında yaşanan daralmanın 2017’de tamamen ortadan kalktığına işaret ederek, 2018’de ise başta Almanya olmak üzere Avrupalı turisti yeniden Türkiye’ye çekmek istiyoruz” diyor.

Üç yılda üçte bir oranında azaldı

Son üç yılda terör saldırıları, Rusya ve AB ile yaşanan krizler ile Irak ve Suriye’deki iç savaş nedeniyle turist akışının büyük ölçüde kesilmesi, Türkiye turizm sektörünün ağır darbe almasına neden olmuştu. Yıllık ortalama 30-35 milyon yabancı turist ağırlayan Türkiye, bu dönemde ülkeye gelen yabancı turistlerin üçte birini kaybetti. Resmi verilere göre, Türkiye 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybı yaşadı.

Çoğunlukla Rus turistlerin tercih ettiği Antalya Havalimanı'nın 2018'de yoğun olacağı tahmin ediliyor.

7 şirket uçuş durdurdu

2017'de ise yaklaşık 4 milyon Rus turistin Türkiye’yi yeniden tercih etmesi ile hareketlenen turizm sektörü, gelecekten umutlu. Avrupa’dan Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian ve Amerika’dan Air Canada ile Delta havayollarının son bir yılda İstanbul uçuşlarına son vermesi, turizmciler açısından kaygı yaratmış olsa da bu durumun THY’nin bölgedeki rekabet gücünden kaynaklandığı, dolayısıyla ülkeye gelecek turist sayısında azalmaya neden olmayacağı yorumları yapılıyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı’nın mevcut pistleri ile yetersiz kalması nedeniyle saatler süren gecikmeler yaşayan yabancı havayolu şirketlerinin üçüncü havalimanının açılması ile İstanbul’a uçuşlara yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

"THY ile rekabet edemediler”

Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yoğun faaliyet gösteren seyahat acentesi Detur’un CEO'su Firuz Bağlıkaya, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, THY’nin agresif büyüme stratejisi nedeniyle daha konservatif davranan havayolu şirketlerinin rekabetten çekildiğini söylüyor. Bununla birlikte son yıllarda yaşanan turist kaybı nedeni ile taşınan yolcu sayılarının da düştüğüne işaret eden Ballıkaya, “Tüm bu şartlar birleşince 7 havayolu şirketinin bayraklı İstanbul uçuşları kaldırılmış oldu. Ancak 2017 itibariyle bu durum Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında kayda değer bir azalmaya yol açmadı” diye konuşuyor. Şimdiden 2018 yılı rezervasyonlarını almaya başladıklarını anlatan Firuz Ballıkaya, “Bizim rezervasyonlarımızda şu an yüzde 35’e varan artış var. Erken rezervasyonlarda ise artış yüzde 100’e yakın. Ve bu rezervasyonların tamamı Avrupa merkezli” diyor. Ballıkaya, 2018’de son birkaç yılın olumsuz tablosunu tamamen geride bırakmayı umduklarını kaydediyor.

Son yıllardaki terör saldırıları İstanbul'u eski hareketliliğinden yoksun bıraktı.

Rus turistte rekor kırıldı

Ballıkaya’nın turizm açısından umut barındıran sözleri, sektörün genelindeki eğilimi de yansıtıyor. Zira Rusya ile ilişkilerin normalleşmesiyle sektörde hızlı bir toparlanma gözleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017'nin 10 ayında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı yüzde 495 artışla 4.57 milyon oldu. Bu sayı, aynı zamanda Rus turist sayısında bir rekoru işaret ediyor. Zaten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz günlerde yatığı açıklamada, 2017 yılını 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolar civarı turizm geliriyle tamamlamayı öngördüklerini, 2018 hedeflerinin ise en az 35 milyon turist olduğunu kaydetti.

“En önemli sorun dış politika”

Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği'nin (AKTOB) turizm sektörüne yönelik yaptığı '2017 nasıl geçti, 2018'den ne bekleniyor' başlıklı anketin sonuçlarına göre de, turizmciler 2017'nin 2016'ya göre çok daha iyi geçtiğini, 2018’de ise beklentilerin 2017’den de olumlu olduğunu belirtiyorlar. Ankete göre, 2017’de doluluk oranlarının 2016'ya göre arttığını söyleyen turizmcilerin oranı yüzde 82 olurken, katılımcıların yüzde 66’sı da gelirlerinin bir önceki yıla göre arttığını kaydetti. Türkiye turizmini etkileyen en önemli soruna yüzde 61 ile "dış politika” yanıtını veren turizmcilerin yüzde 86'sı 2018'in 2017'den daha iyi olacağı görüşünde. 2018’de özellikle Avrupa pazarının yükselişe geçeceğini düşünen turizmcilerin oranı ise yüzde 92. 2018 beklentilerini DW Türkçe’ye değerlendiren AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektörünün 2017’de yüzde 28 büyüme sağladığını, Türkiye’de turizmin merkezi sayılan Antalya’daki büyümenin ise yüzde 50’yi bulduğunu belirtiyor. 2018’de büyüme trendinin devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Yağcı, “Bu noktada Avrupalı turisti geri kazanmak bizim için hayati önemde. Örneğin AB’deki ana pazarımız olan Almanya’da 2017’de yüzde 15 düşüş oldu. Bu tabloyu düzeltmeliyiz” diye konuşuyor. Yağcı’ya göre, Avrupalı turistin Türkiye algısındaki bozulmaya rağmen 2018’de Almanya başta olmak üzere gerilemeyi durdurmak mümkün.

AB'li turiste özel tanıtım

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre de, 2015 yılı Ocak – Ekim ayları arasında Türkiye’ye 5 milyon 144 bin Alman turist gelirken, 2016’nın aynı döneminde bu sayı 3,6 milyona gerilemişti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Alman turistteki gerileme sürdü ve Alman turist sayısı 3 milyon 336 milyona düşmüş durumda. Aynı dönemde İngiliz turist sayısında yaklaşık 1 milyon, Hollandalı turistte 420 bin, Fransız turistte 260 bin azalma dikkat çekiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türkiyeli turizmciler açısından vazgeçilmez olan Avrupa pazarının yeniden kazanılması için Avrupalı turistlere özel kampanya ve pazarlama faaliyetleri yürütmenin önemine dikkat çekiyor. 2018’de Avrupalı turist sayısında çift haneli büyümeye ulaşmak için plan yaptıklarını söyleyen Ayık, “Şubat ayından itibaren doğrudan Avrupalı turistin algısına hitap edecek, birebir tanıtım kanalları kuracağımız ve tüketiciye dokunacağımız bir strateji izleyeceğiz” diye konuşuyor.

Aram Ekin Duran / İstanbul

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