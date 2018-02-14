 Tunus′taki yeni yasa finansal istismarı da kapsıyor | YAŞAM | DW | 25.02.2018
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YAŞAM

Tunus'taki yeni yasa finansal istismarı da kapsıyor

Tunus'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için çıkarılan yeni yasa şiddetin tanımını genişletiyor. Yasa, fiziksel, ahlaki ve cinsel istismarın yanı sıra finansal istismarı da kapsıyor.

Tunesien Tunis Straßenszene (picture alliance/dpa/S. Anatoly)

Tunus'ta kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla yeni bir yasa ay başında yürürlüğe girdi. Yasa, kadına yönelik şiddetin kapsamını fiziksel, ahlaki, cinsel ve finansal istismarı da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Ayrıca kamuya açık alanda cinsel tacize ceza getiriyor. Kadın çalışanlarına erkek çalışanlarından daha az ücret ödeyen işverenin cezalandırılmasının önünü açıyor.

İki çocuk annesi Sameh, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yeni yasa sayesinde eşine boşanma davası açabildiğini söylüyor. Daha önce dava açmaktan çekindiğini dile getiren Sameh, "Psikolojik istismarı ispatlamak çok zor. Mahkeme talebimi kabul etmeyebilirdi. Bu yasayı duyduğumda 'Benim için adaleti sağlayabilir' diye düşündüm" diyor.

Her iki kadından biri istismara maruz kalıyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele için çıkarılan yasa Tunus'taki insan hakları örgütlerinin 25 yıllık mücadelesinin bir sonucu. Resmi rakamlara göre Tunus'ta her iki kadından biri istismara maruz kalıyor.

Tunuslu Demokratik Kadınlar Derneği'nden Ahlef Belhadj'ye göre atılması gereken daha çok adım var. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla fon ayrılması gerektiğini söyleyen Belhadj, "Sadece yasa çıkarmak yeterli değil, bu yasaların uygulandığından emin olmalıyız" şeklinde konuşuyor. 

İnsan Hakları İzleme örgütü de yasanın şiddet gören kadınlar için sığınma evleri kurulmasını şart koştuğunu ancak bu sığınma evlerinin maddi olarak nasıl destekleneceğinin net olmadığını vurguluyor. Tunus İçişleri Bakanlığı ise kadına yönelik şiddet konusunu araştırmak için iki ekip kurduğunu açıkladı.

Tunus, kadın hakları alanında Arap dünyasındaki öncü ülkeler arasında yer alıyor. Arap Baharı'nın başlangıç noktası olan Tunus'ta 2014 yılında kabul edilen anayasa kadın ve erkeklere eşit haklar tanıyor. 1956'da çıkarılan bir yasa ile erkeklerin birden fazla kadınla evlilik yapması, evliliği tek taraflı olarak sonlandırması yasaklanmıştı.

AFP,ÖA/BS

© Deutsche Welle Türkçe

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