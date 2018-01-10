Tunus'ta protesto ve kutlama

Tunus diktatör Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinin yedinci yıl dönümünü kutluyor. Yaşanan fiyat artışları ve yüksek işsizlik rakamları nedeniyle ülkedeki hoşnutsuzluk ise devam ediyor.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ve sol ana muhalefet partisi Halk Cephesi hükümetin tasarruf planlarına karşı pazar günü protesto çağrısı yaptı. Başkentte sabahın erken saatlerde yaklaşık bin kadar gösterici "yoksulluk ve açlığı" protesto etmek için toplandı. Protesto gösterisi için kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Koalisyon partilerinden İslamcı Ennahda partisinin yaptığı bir diğer gösteri çağrısına da yüzlerce kişi katıldı.

Şiddetli protestolar yaşanmıştı

Tunus'ta geçen günlerde yaşanan olaylı protesto gösterilerinin ardından Sosyal Politikalar Bakanı Muhammed Trabelsi cumartesi günü hükümetin 70 milyon dinar yani yaklaşık 23 milyon 500 bin euro tutarındaki bir aksiyon planı kararlaştırdığını duyurmuştu. Bu plandan 120 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor. Ayrıca hükümet sosyal yardıma muhtaç kişilere ödenen yardımı da en az yüzde 20 oranında artırmayı ve ev almayı isteyen yoksul aileleri desteklemeyi planladığını bildirmişti. Trabelsi "kayıtsız şartsız tüm Tunuslulara" tıbbi destek garantisi sözü de vermişti.

Tunus'da 17 Aralık 2010'da Muhammed Buazizi adlı bir gencin kendini ateşe vermesiyle başlayan protesto tüm ülkeye yayılmış, Tunus'u 23 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali, 14 Ocak 2011'de ülkeyi terk etmişti. Tunus'ta başlayan protesto dalgası Arap Baharı'nın da başlangıcı olmuştu.

Bu yılki protestolar ise fiyat artışları ve hükümetin 2018 yılı içinn öngördüğü tasarruf planı nedeniyle 7 Ocak'ta "Ne bekliyoruz?" mottosuyla başlamıştı. Gösteriler sırasında pek çok şiddet olayı yaşanmış, polis göstericilere sert şekilde müdahale etmişti. İçişleri Baknalığı'nın verilerine göre çıkan olaylar sırasında 800'den fayla kişi gözaltına alınmıştı.

Kredi geri ödemesi

Ancak Tunus'un Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) direktiflerini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Zira Tunus ekonomisi için hayati öneme sahip olan turizm branşının 2015'te yaşanan bir dizi terör saldırısının ardından yaşadığı kriz nedeniyle ülke, dört yıl içinde taksitler halinde geri ödemek üzere 2 milyar 400 milyon euro tutarında kredi almıştı. Tunus hükümeti buna karşılık olarak ise devlet borçlarını kapatma ve bir dizi ekonomi reform sözü vermişti. Tunus'un devlet borcu gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 70'i seviyesinde bulunuyor.

2017 yılı sonu itibarıyla Tunus'ta enflasyon yüzde 6'nın üzerinde. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre gençler arasındaki işsizlik oranları ise yüzde 35'in üzerinde seyrediyor.

AFP/dpa/BW/HT

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