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EKONOMİ

TUI: Türkiye'ye tatil rezervasyonları artıyor

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, iki yıl aradan sonra Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını açıkladı.

Türkei Antalya Strand Konyaalti Urlaub Meer Mittelmeer (imago/imagebroker)

Konyaaltı Plajı/ Antalya

TUI, turizm sezonu başlangıcında Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonlarında bir yıl önceye göre yüzde 70'lik bir artış gözlendiğini duyurdu.

TUI Almanya tarafından Stuttgart'ta düzenlenen Turizim Fuarı CMT'nin açılışında yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda kaydedilen artışın sevindirici olduğu ve Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seferlerde yolcu kapasitesinin 100 bin artacağı ifade edildi.

2016'da TUI'nin Türkiye'ye yönelik rezervasyonları yaklaşık yarı yarıya düşmüş, 2017'de de toparlanma beklendiği gibi olmamıştı. Bu yüzden tur operatörleri Türkiye'ye yönelik sunduğu tatil seçeneklerini sınırlandırmıştı.

DW Im Ring mit Nalan (picture-alliance/abaca/M. Ciftci)

Antalya

2018 sezonu umut veriyor

TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert, farklı destinasyonlar için yeni sezondan umutlu olduklarını berliterek, "2018 rezervasyonlarının oldukça iyi seyrettiğini" söyledi.

Yapılan açıklamada Mısır'a yönelik rezervasyonlarda geçen yıla oranla yüzde 58'lik, Tunus'a da yüzde 125'lik artış olduğu belirtildi.

Türkiye, Mısır ve Tunus gibi yıllardır turistler tarafından oldukça yoğun ilgi gören tatil bölgelerine yönelik tatil rezervasyonları son yıllarda artan terör saldırıları ve siyasi krizler nedeniyle büyük yara almıştı.

Spanien Kanarische Inseln La Gomera (picture alliance/robertharding/A. Tovy)

Kanarya Adalarından La Gomera

Ancak TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert Alman turistlerin öteden beri bir numaralı tercihi olan İspanya, Balear ve Kanarya Adaların popülaritesini koruduğunu ve bunun rezervasyonlara da olumlu yansıdığını belirtti.  

dpa/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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