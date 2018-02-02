 TTB üyelerinin tamamı serbest | TÜRKİYE | DW | 05.02.2018
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TÜRKİYE

TTB üyelerinin tamamı serbest

Afrin'e yönelik askeri harekatın ardından yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltında olan sekiz TTB Merkez Konsey üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkei Istanbul Folgen des Terrors : Trauma (DW/K. Akyol)

Geçen hafta gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sekiz üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirilen TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz savcılığa ifade verdi. Çok sayıda kişi de TTB üyelerine destek için adliyeye geldi.

İfade işleminin ardından TTB üyelerinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TTB gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

TTB üyeleri Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekata başlamasının ardından yayınladıkları "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiri nedeniyle geçen Salı gözaltına alınmıştı. Aynı kapsamda gözaltına alınan TTB Merkez Konsey üyeleri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp daha önce serbest kalmıştı.

Doktorların gözaltına alınmasına neden olan açıklama

TTB'nin hakkında soruşturma açılan açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TTB'nin bu açıklamasına, "Sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim, 'savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz, 'barışa evet' dediklerini de pek duymadık'' sözleriyle tepki göstermişti.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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