  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

TSK: Taciz ve saldırılara karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdaafa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.

default

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bugün yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. Bilgi notunda, PKK ve YPG'nin "Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği" vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir" denildi.

Açıklamada, TSK birliklerinin İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında oluşturulan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar üç gözlem noktası tesis edildiği, "diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği" belirtildi. "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra "Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. "Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği" belirtildi.

DW/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya Dışişleri Bakanından Afrin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki Rus birliklerininin çekildiği yönündeki haberlerin yalanlandığını söyledi, ancak kimin yalanladığına dair bilgi vermedi. (19.01.2018)  

Bakan Canikli'den Afrin operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin'e operasyonunun yapılacağını söyleyerek "Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi. (19.01.2018)  

Ahmet Türk: Afrin operasyonu yüzyıllarca sürecek nefret getirir

HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk, Türkiye'nin olası bir Afrin operasyonunun "yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olacağını" savundu. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının "çok ağır olacağını" söyledi. (17.01.2018)  

ABD: Afrin operasyonu istikrara yarar sağlamaz

TSK'nın olası Afrin operasyonu öncesinde Hatay’daki hudut karakollarından YPG mevzileri top ateşine tutuldu. ABD Dışişleri’nden üst düzey bir yetkili atılan askeri adımların "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu söyledi. (19.01.2018)  

Benzer içerik

Syrien Türkei YPG Kämpfer und türkische Panzer Symbolbild

PYD BM'yi Afrin için harekete geçmeye çağırdı 17.01.2018

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'ni, Türkiye'nin Afrin'e operasyon tehdidine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

Lesser: ABD PKK-PYD bağlantısını görmezden geliyor 15.01.2018

ABD’li uzman Lesser, Washington'ın PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantıyı IŞİD'le mücadele uğruna görmezden geldiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasında "Suriye sınırı boyunca bir ihtilaf tehlikesi” bulunduğunu söyledi.

Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan

MGK'dan Afrin operasyonuna yeşil ışık 17.01.2018

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" denildi.

default

Sanatta otoportreden selfie çağına

Otoportreler akıllı telefonlar aracılığıyla bulunmadı. Otoportrelerin ustalarının, yüzyıllar boyunca bu tekniği nasıl geliştirdiğine gelin bir göz atın. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +