TSK: Burseya Dağı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatı bölgesindeki Afrin bölgesine başlattığı harekât dokuzuncu günde havadan ve karadan devam ediyor. TSK öğle saatlerinde yaptığı açıklamada stratejik açıdan öneme sahip Burseya Dağı'nın TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçtiğini duyurdu.

TSK’dan bu sabah yapılan açıklamada da "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Doğan Haber Ajansı da, (DHA) Kilis'in karşısındaki mevzilerin Kilis'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındığını, bombalanan bölgelerden yükselen dumanların Kilis'ten de görüldüğünü aktardı.

Erdoğan: İdlib'e yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSK ve ÖSO'nun harekat sırasındaki kaybını 20 olarak açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) il kongresine katılmak için Amasya'da bulunan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan" dedi.

Erdoğan AKP Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi'nde de TSK'nın Zeytin Dalı adını verdiği operasyonun bundan sonraki aşamasına ilişkin ipuçları vermişti. Erdoğan, "Mehmedim Afrin'e yürüyor. İdlib'e yürüyeceğiz inşallah” dedi.

Erdoğan cuma günü ise "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın” diye konuşmuştu.

Bozdağ: Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin tutumuna atfen, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak” diyen Bozdağ, "Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti” şeklinde konuştu.

"Bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir” diyen Bozdağ, "Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek” ifadesini kullandı.

DW/DHA/dpa, JD/EC

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