TSK: 45 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün havadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ikinci gününde devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile biraraya geldiği toplantıda, Türk askerlerinin saat 11:05'de Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekâtını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekâtla ilgili yeni bir yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada TSK'nın harekâtının dün 17:00'de başlatıldığı belirtilerek, "Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır" denildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki hedefleri vurdu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de PYD/PKK mevzilerine top atışları gerçekleştirdiği kaydedildi. AA, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladığını belirterek, TSK'nın sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yaptığı bilgisine yer verdi.

Reyhanlı'ya roket düştü

Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç farklı noktaya roket düştüğü belirtildi. Pınarbaşı, Gültepe ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine düşen roket saldırısıyla ilgili bölgelere polis ve ambulans sevk edildi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırada bir Suriyeli'nin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır 32 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay‘a gitti. Akar ve diğer komutanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

DPA/AFP/DHA, HT/AG

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