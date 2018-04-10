Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddialarına karşılık olarak Suriye’ye askeri operasyonun yakın olduğunun işaretini verdi. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceğini” belirtti.

Trump, Twitter mesajında "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri düşürmeye ant içti. Hazırlan Rusya, çünkü füzeler gelecek; iyi, yeni ve "akıllı" olacak! Kendi insanlarını gazla öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortaklık kurmamalısın!" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer mesajda da "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını” belirtti. "Bunun için hiçbir neden yok” diyen Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?”

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Rusya'dan tepki

Rusya, Trump'ın bu açıklamasına tepki göstererek ABD'yi dikkatli olması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin yasal bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "akıllı füzelerle” Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği ifade edildi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Sassipkin, ABD'nin Suriye'ye fırlattığı her füzenin Rusya tarafından vurulacağını açıklamıştı. Rus haber ajansı Interfaks'ın haberine göre, Lübnan televizyonuna açıklama yapan Sassipkin, "Eğer Amerika tarafından bir saldırı düzenlenirse, füzeler vurulacak ve füzelerin fırlatıldığı tesislere de saldırı düzenlenecek” demişti.

Reuters,dpa/JD,HS

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