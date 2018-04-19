Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Amerikan birliklerinin Suriye'den "nispeten yakın bir zamanda" çekilmesini istediğini açıkladı. Ancak Trump bunun birliklerin görevi tamamlanınca olacağını söyledi. Trump İran'ın ülkedeki nüfuzunun büyümesine izin verilmemesinin önemine de değindi.

Trump "Eve dönmek istiyoruz. Eve döneceğiz. Fakat güçlü ve kalıcı bir ayak izi bırakmak istiyoruz ve bu bizim görüşmemizin çok büyük bir kısmını oluşturdu" dedi. Ancak Trump İran'ın Akdeniz'e erişimine izin vermek istemediklerinin de altını çizdi.

Trump "Suriye'de IŞİD, Irak'ta IŞİD ile ilgili işimizi en azından bitirmek üzereyiz ve kimsenin başaramadığı bir iş yaptık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın Suriye'deki varlığını sona erdirmesi ile ilgili bir zaman çizelgesi vermesinin "imkansız" olduğunu söyledi. Macron Suriye'de yapılması gerekenlerin gelecek haftalarda ve aylarda değerlendirileceğini ve Suriye'ye müdehalenin ilk amacının IŞİD ve diğer militan gruplarla ilgili işleri bitirmek olduğunu belirtti.

Fransa 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemişti. Hava saldırısı ABD, Fransa ve İngiltere'nin Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutmasını takiben gerçekleşmişti.

Trump ve Macron İran sorununa çözüm arıyor

Trump ve Macron İran ile nükleer anlaşmanın yenilenebileceğinin de sinyalini verdiler.

Trump'ın basın toplantısında "deli" ve "gülünç" olarak nitelediği İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği tehditlerini yinelemedi, ancak İran'la anlaşma ile ilgili sabrının tükendiği mesajını verdi.

ABD Başkanı İran'a "azami baskı" fikrini vurguladı ve İslam Cumhuriyeti'ne "terörizme sponsorluğunu durdurması" çağrısında bulundu. Macron İran'ı kontrol altında tutmak için daha güçlü adımlar atılacağı konusunda mesaj verdi. Macron Trump ile İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzunun genişlemesini ve balistik füze programına yönelik olarak “yeni bir anlaşma” üzerinde görüştüklerini söyledi.

Trump yeni bir anlaşmanın "sağlam temeller" üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak,"Bence daha büyük, belki de bir anlaşma yapmak için büyük bir şansımız olacağını düşünüyorum "dedi.

"Ortadoğu'nun diğer bölgelerini kapsayan, Suriye'yi kapsayan, Yemen'i kapsayan bir anlaşma yapmalılar" şeklinde konuşan Trump "Ortadoğu'da nereye giderseniz gidin, sorunların arkasında İran'ın parmak izlerini görüyorsunuz" dedi.

İran'a ertelenen ek yaptırımların süresi 12 Mayıs’ta dolarken Macron ABD Başkanının anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğini bilmediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı "Bunun hakkında çok açık tartışmalar yaptığımızı söyleyebilirim, sadece ikimiz" demekle yetindi.

Süre doluyor

Trump’ın 12 Ocak’ta İran'a ertelenen ek yaptırımların süresi 12 Mayıs’ta doluyor. ABD Başkanı İran’a yeni yaptırımlar uygulanmasını Kongre’ye tavsiye edebilir ve ABD nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılabilir.

Trump İran'la ABD arasındaki nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" söylemişti.

Reuters, AFP/SSB,BÖ

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