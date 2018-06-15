 Trump′tan Pekin′e vergi tehdidi | EKONOMİ | DW | 19.06.2018

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EKONOMİ

Trump'tan Pekin'e vergi tehdidi

ABD Başkanı Trump ticari anlaşmazlıkta Çin'in misilleme kararına daha fazla gümrük vergisi tehdidiyle karşılık verdi. Çin yönetimi Trump'ı şantaj yapmakla suçladı ve tehditlerin karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.

China: World's largest cargo port (picture alliance / Pacific Press)

Başkan Donald Trump ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlığı daha da tırmandıracak kararlar aldı. Trump Pekin yönetiminin misilleme tehdidini yerine getirmesi durumunda Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergisinin 200 milyar dolar daha artırılacağını duyurdu.

Çin yönetimi Trump'ı şantajcılıkla suçladı ve ABD'nin ek gümrük tarifesini yürürlüğe koyması durumunda karşı önlemlere başvurulacağını duyurdu. Başkan Trump'ın Tokyo borsasının seansa başlamasından kısa süre önce yaptığı açıklama Asya finans piyasalarını olumsuz etkiledi. Çin ile ABD arasındaki ticari savaşın tırmanmasından duyulan endişe New York borsa endeksinin puan kaybetmesine yol açmıştı.

Donald Trump Amerikan Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i yüzde 10 oranında ek gümrük tarifesi uygulanacak ürünlerin listesini hazırlamakla görevlendirdiğini ve uygulamanın, "Çin ticaret politikasını değiştirmediği ya da misilleme gümrük vergilerini uygulamaya koyduğu takdirde yeni ithalat rejiminin başlatılacağını" duyurdu. Lighthizer'in sözcüsü yeni listenin ithalat hacmi 100 milyar doları bulan ve Başkan Trump'ın nisan ayında misillemeye karşılık olarak hazırlanmasını istediği listenin yerini alacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı ABD'yi ticaret savaşı açmakla suçladı. Bakanlığın açıklamasında, "baskı ve şantajın taraflar arasında sağlanan uzlaşıya ters düştüğü ve Trump'ın tehdidini yerine getirmesi durumunda nitelik ve nicelik önlemleriyle karşılık verileceği" de belirtildi.

China Aluminiumrollen in Zouping (Reuters/China Daily)

"Pekin Çin'deki Amerikan şirketlerini hedef alabilir"

American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun Çin uzmanı Derek Scissors Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Çin'in gümrük vergisi koyabileceği Amerikan mallarının yakında kalmayabileceğini" belirtti ve "2017 yılında bu ülkeden 130 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Pekin yönetimi muhtemelen bundan sonra Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini hedef alacaktır” dedi.

Donald Trump Çin'in ikili ticarette 375 milyar dolarlık fazla elde etmesini eleştiriyor ve fikri mülkiyet hırsızlığına karşı etkili önlemler alınmasını istiyor. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi koymasından sonra Başkan Trump 50 milyar dolar tutarındaki 800 kalem Çin malına daha yüzde 25 oranında ek gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı. Çin'in misilleme olarak yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi koyacağını duyurduğu ve ithalat hacmi 50 milyar doları bulan 659 kalem Amerikan malı arasında et, taze sebze, soya, viski, tütün ve otomobil de bulunuyor.

Rtr,DW/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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