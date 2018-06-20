 Trump′tan göçmenlere ′işgalci′ yakıştırması | DÜNYA | DW | 25.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'tan göçmenlere 'işgalci' yakıştırması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayarak ülkesinin göç politikası eleştirdi ve göçmenleri ABD'ye "zorla girmekle" suçladı.

USA | Präsident Donald Trump unterzeichnet Executive Order zur Beendigung der Trennung von Kindern und Eltern (picture-alliance/dpa/Abac Press/O.Douliery)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pazar ve Pazartesi günleri Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayarak göçmenleri "işgalci" olmakla nitelendirdi ve mahkemeye çıkarılmadan sınırdışı edilmeleri gerektiğini söyledi.

Yayınladığı mesajlarda ülkesinin göç politikalarına "tüm dünyanın güldüğünü" savunan Başkan, ayrıca mevcut sistemde ABD'ye yasal yollardan göç etmeye çalışan ve yıllarca bekleyen kişilere de haksızlık yapıldığını savundu.

Trump, "Bu insanların ülkemizi işgal etmesine izin veremeyiz. Birisi geldiği zaman hakim ya da dava dosyaları ile uğraşmadan derhal geldikleri yere geri göndermeliyiz. Sistemimiz iyi göç politikaları, yasa ve düzenle alay eder gibi. Birçok çocuk ebeveynleri olmadan geliyor…" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yayınladığı mesaj serisine bugün de devam eden Trump, birçok hakimin görevlendirildiği ve uzun hukuki süreçlerin yaşandığı göçmenlik işlemlerinin her zaman işlevsiz olacağını savundu ve ABD'ye yasadışı yollardan girmek isteyen kişilerin sınırda durdurulup geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Eğer bu yapılırsa, yasadışı göç daha baştan engellenir ve nispeten çok daha az masraflı olur. Gerçek çözüm bu ve duvarı yapmaya devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Hak örgütleri tepki

Trump'ın dünkü mesajları sonrası ülkedeki hak ihlallerine karşı mücadele eden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ABD Başkanı'nın sözlerini anayasaya aykırı olarak değerlendirdi.

ACLU'nun Trump'a yanıt vererek yayınladığı mesajında "Başkan Trump'ın söyledikleri hem yasadışı hem de anayasaya aykırıdır. Anayasaya bağlılık yemini eden herhangi bir devlet görevlisi bu sözleri kesin surette reddetmelidir" ifadesi yer aldı.

USA Aufnahmelager für illegale Einwanderer

Ebeveynlerinden ayırılan çocuklar toplama kamplarına gönderilmişti

"Sıfır tolerans" politikası

Seçim kampanyasından bu yana ABD'nin aldığı göçü siyasi söyleminde üst sıralara yerleştiren Trump, ABD'nin güneyindeki Meksika sınırına bir duvar inşa ederek ve göç politikalarını sıkılaştırarak yasadışı olduğunu savunduğu göçü durdurmayı hedefliyor.

USA Cover Time Magazin Trump und Flüchtlingskind

Trump'ın "sıfır tolerans" politikası uyarınca çocukların ailelerinden ayırılması Time dergisinin kapağına bu şekilde yansımıştı

Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda ülkeye yasadışı bir şekilde giren herkesin "sıfır tolerans" politikası uyarınca tutuklanması emrini veren ABD Başkanı, ebeveynlerinden zorla ayırılan çocukların toplama kamplarında bekletildiği görüntülerin basına yansımasından sonra geri adım atmış ve çocukların tekrar aileleri ile buluşturulmasına yönelik bir Başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Ancak Trump'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajlar, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) tekrar aileleri ile bir araya gelen çocukların sayısını açıklaması sonrası yaşandı. DHS verilerine göre "sıfır tolerans" politikası uyarınca ebeyenlerinden ayrılan 522 çocuk aileleri ile tekrar bir araya gelirken, 2 bin 53 çocuk halen ailesinden alıkonuyor.

AP,AFP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı

Trump'ın yasadışı yollarla Meksika sınırından geçen ailelerin ayrılmasını sona erdirecek bir kararname imzaladığı açıklandı. Trump, sınırda yaşanan kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. (20.06.2018)  

Trump üzerinde göçmen çocuklar nedeniyle baskı artıyor

ABD’de Donald Trump yönetiminin Meksika sınırını geçen göçmen aileleri çocuklarını ayırmasına yönelik protestolar sonuç verdi. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi’nde iki yasa tasarısı hazırlıyor. (20.06.2018)  

ABD’nin 'sıfır hoşgörü' politikasına eleştiri

ABD’nin yasa dışı göçle mücadelede izlediği "sıfır hoşgörü" politikası BM, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve First Lady Trump tarafından eleştirildi. (18.06.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Göçmen anne kendisinden koparılan çocuğuna kavuştu  

Benzer içerik

ABD’de Trump yönetiminin göçmen aileleri çocuklarından ayırmasına yönelik protestolar sonuç verdi.

Trump üzerinde göçmen çocuklar nedeniyle baskı artıyor 20.06.2018

ABD’de Donald Trump yönetiminin Meksika sınırını geçen göçmen aileleri çocuklarını ayırmasına yönelik protestolar sonuç verdi. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi’nde iki yasa tasarısı hazırlıyor.

USA Kabinetttreffen mit Trump | Immigration

Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı 20.06.2018

Trump'ın yasadışı yollarla Meksika sınırından geçen ailelerin ayrılmasını sona erdirecek bir kararname imzaladığı açıklandı. Trump, sınırda yaşanan kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

Welt: Göç politikasında riskli oyun 21.06.2018

Avrupa Birliği’ndeki göç ve iltica anlaşmazlığı ile ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilme kararı, Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saudi-Arabien 1. Tag Fahrerlaubnis für Frauen (Reuters/H. I Mohammed)

Suudi kadınlar direksiyon başında

Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan motorlu araç kullanma yasağı gece yarısı sona erdi. Ülkede üç milyon kadının 2020'ye kadar trafiğe çıkması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 