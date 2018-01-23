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DÜNYA

Trump'tan Erdoğan'a ihtiyat çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda Afrin'i görüştü. Görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya kalmaması için "ihtiyatlı davranma" çağrısı yaptığı belirtildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekatla ilgili olarak telefonda görüştü.

Görüşmede sonrası Ankara'dan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Trump'a, harekatın "meşru müdafaa hakkı ile BM'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirildiğini" aktardığı ve "terörle mücadele çerçevesinde ABD'nin PYD/YPG'ye sağladığı silah desteğine son vermesi gerektiğini" ilettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın görüşmede "Afrin'de artan şiddetle ilgili endişelerini dile getirdiği" aktarıldı. Trump'ın sözkonusu operasyonun "ABD ile Türkiye'nin Suriye'deki ortak hedeflerini sekteye uğrattığını" vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulduğu kaydedildi. Trump'ın Erdoğan'ı görüşmede "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini" ele almak üzere "daha yakın bir ikili işbirliği" yapmaya davet ettiği belirtildi.

ABD "yıkıcı ve yanlış retorik" endişesini iletti

Erdoğan'ın Trump'a, "Türkiye kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedefliyor" dediği kaydedildi. Trump'ın ise Türkiye'den gelen "yıkıcı ve yanlış retorik" ve Olağanüstü Hal koşulları altında gözaltına alınan ABD vatandaşları konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan'a "ihtiyatlı davranma" ve Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışmaya neden olabilecek eylemlerden kaçınma uyarısında bulunan Trump'ın mevkidaşına ayrıca "harekatı hafifletme, askeri eylemlerini sınırlandırma ve sivil ölümlerinden kaçınma" çağrısında bulunduğu bildirildi.

DW/Reuters/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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