Trump′tan altyapı modernizasyonu planı | DÜNYA | DW | 12.02.2018

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki altyapının modernizasyonu için 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada bu yatırımın 200 milyar dolarının federal bütçeden geleceğini belirten Trump, 1,3 ila 1 buçuk milyar dolar arası miktarınsa eyaletler ve özel sektörden gelmesini umduğunu söyledi.

"Yıkılmakta olan" sokak, demiryolu, havalimanı ve köprülerin tamir edilmesi gerektiğine vurgu yapan Trump, inşaat ve tamirat projeleri için gereken resmi izinleri almak için gereken uzun süreyi eleştirdi. Trump, planının aynı zamanda bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmasını öngördüğünü kaydetti.

Önceki başkanların askeri harekat ve Ortadoğu'daki diğer aktivitelere 7 milyar dolar harcadığını söyleyen Trump, seleflerinin politikalarını eleştirdi. "Ne kadar da büyük bir hata" ifadesini kullanan Trump, göreve başladığında tüm bu koşulları "devraldığını" belirtti.

Trump'ın 2019 bütçe planında yeni altyapı programının yanı sıra savunma bütçesi ve ülke sınırlarındaki güvenlik kaynaklarının ciddi oranda artırılması öngörülüyor. Yaklaşık 1 yıl önce göreve gelen Trump'ın seçim vaatlerinin başında ülkenin birçok bölgesindeki sorunlu altyapı sisteminin geliştirilmesi yer alıyordu.

AFP,rtr/BÜ,BÖ

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