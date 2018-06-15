 Trump’tan AB′ye yeni gümrük vergisi tehdidi | EKONOMİ | DW | 23.06.2018

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EKONOMİ

Trump’tan AB'ye yeni gümrük vergisi tehdidi

ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu.

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Avrupa Birliği'nin, ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergi uygulamasına cevaben bazı Amerikan mallarına ek gümrük vergisi uygulamasına geçmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Atlantik ötesi ticari gerginliği tırmandıracak bir tehditte daha bulundu.

Trump attığı tweet'te AB'yi hedef alarak, “Bu gümrük vergileri ve engeller yakın zamanda kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm otomobillerine yüzde 20 ek vergi uygulamasına geçeceğiz. Onları (otomobilleri) burada üretin!” diye yazdı.

ABD, AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 2.5, kamyonetlere ise yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. AB ise ABD’den aldığı otomobillere yüzde 10 vergi uyguluyor.

Alman otomotiv üreticileri Trump’ın radarında

Trump yönetimi bir ay önce otomobil ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

"ABD'de istihdam alanı yaratmak ve ulusal sanayiyi korumak için” ticari önlemler aldığını savunan Trump’ın eleştirilerinin hedefinde özellikle Alman otomotiv üreticileri yer alıyor. ABD Başkanı, Mayıs ayında Beyaz Saray’da ağırladığı otomotiv üreticilerine ABD'ye ithal edilen bazı araçlara ek gümrük tarifesi uygulamak istediğini söylemiş, ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri ve iş dünyasından çeşitli örgütler daha yüksek vergi tarifelerine karşı çıkmıştı.

2017 yılı içinde dünya çapındaki Mercedes-Benz ve BMW satışlarının yaklaşık yüzde 15'ini ABD'ye ithal edilen araçlar oluştururken, Volkswagen satışlarının yüzde 5’i ve Audi satışlarının yüzde 12’si de yine bu ülkeye yapıldı.

Alman otomotiv üreticilerinden Trump'ın söz konusu tweet'ine henüz bir tepki gelmedi. Sektöre ilişkin verilere göre hâlihazırda Alman otomotiv üreticileri Volkswagen, Daimler ve BMW, ABD'nin güneyinde bu ülkeye ihraç ettiklerinden daha fazla araç üretiyor.

Geçen yıl ABD'ye ihraç edilen Alman menşeli otomobil sayısı yüzde 10 azaldı. Almanya'da üretilen 494 bin araç ABD'ye gönderilirken, 804 bin araç doğrudan ABD'de üretildi.

DW,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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