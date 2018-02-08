 Trump′tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi | EKONOMİ | DW | 01.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Trump'tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump'ın bu kararının Çin'in misillemesine neden olabileceği belirtilirken, Avrupa Birliği'nden de tepki geldi.

Elektroofen im Edelstahlwerk Shanghai im Baosteel (SMS Group)

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum sektörü yöneticileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantının ardından Washington'ın yeni gümrük politikasıyla ilgili önemli kararlar açıkladı.

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak.

ABD Başkanı Trump uygulanacak vergilerin uzun bir süre yürürlükte kalacağını söyledi. Ancak bazı ticaret ortaklarının bu vergilerden muaf tutulup tutulmayacağı ise netlik kazanmadı.

Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtirken, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyulmasını eleştirenler ise istihdam artışı sağlamayacağını savunduklarını bu kararınÇin'le bir ticaret savaşına yol açabileceğini belirtiyor.

Aluminium Aluminiumrollenlager (Imago/Pan-Images/Nordmann)

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı Trump, ülkesinin ticarette gerilemesinde Çin’in değil, eski ABD yönetimlerinin suçu olduğunu belirterek, 250 milyar dolarlık anlaşmalara imza attı. Trump Kuzey Kore'de çözüm için de Çin’den destek istedi. (09.11.2017)

ABD Başkanı Trump, ticaret açığıyla mücadele için ABD'nin ticari ortakları ile ilişkileri gözden geçirmeyi hedefliyor. Trump’ın ticaret açığının sorumlusu olarak gördüğü ülkelerin başında Çin geliyor. (01.04.2017)

Avrupa Birliği: Boş boş oturmayacağız

Çin daha önce ABD'nin böyle bir karar alması hâlinde misilleme olarak ABD'den soya fasülyesi gibi tarım ürünlerinin ithalatını hedef alabilecek uygulamalara gidebileceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği de bu konuda ABD'ye cevaben bir hamlede bulunabileceğini açıklamıştı.

Nitekim Trump'ın kararına Avrupa Birliği'nden yanıt gecikmedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Juncker yaptığı açıklamada, "ABD endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale gibi görünen bu kararın hiçbir ulusal güvenlik gerekçesi de olmadığı izlenimi uyandırdığını" belirtti.

"Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" diyen Juncker, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "durumu dengelemek için" önümüzdeki günlerde Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla bağdaşan bazı karşı önlemler amak için teklif getireceklerini duyurdu.

Alman Çelik Birliği tepki gösterdi

Alman Çelik Birliği de çelik ithalatına uygulanacak gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Alman Çelik Birliği Başkanı Jürgen Kerkhoff, "ABD tüm dünyadan yapılacak çelik ithalatlarına karşı kendini korumak için gümrük bariyeri kuruyor. Bu önlem Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Kerkhoff, "Şu an Avrupa Birliği'nin yapması gereken, Dünya Ticaret Örgütü'nün sağladığı enstrümanlarla buna karşı girişimlerde bulunmaktır" diye ekledi.

AFP,rtr,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild Deutschland Export

Almanya ihracatta yine rekora koşuyor 08.02.2018

Almanya bu yıl kesintisiz beşinci kez ihracat rekoru kırmayı hedefliyor. Ancak uzmanlar ABD Başkanı Trump'ın başını çektiği himayecilik eğilimine karşı uyarıyor.

USA Donald Trump Wahlkampf North Carolina

Trump'ın ekonomi ajandasında ne var? 10.11.2016

Serbest ticarete anlaşmasına karşı, ancak vergi indiriminden yana. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi ve himayeciliği öngören ekonomi programı endişe yaratıyor.

USA Republican National Convention in Cleveland Donald Trump Rede

Trump ekonomik vaatlerini yerine getirebilir mi? 26.07.2016

Önseçim kampanyasında ekonomi politikalarıyla ilgili çelişkili mesajlar veren Donald Trump'ın Başkan seçildiği takdirde vaatlerini uygulayabileceğine ihtimal verilmiyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dimitri Papadimitriu

Yunanistan'da Ekonomi Bakanı istifa etti

Yunanistan'da eşinin konut yardımı aldığı ortaya çıkınca kamuoyunda tepki gören Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Papadimitru görevinden ayrıldı. Bakanın kendisi gibi siyasetçi olan eşi de dün aynı nedenle istifa etmişti. 

FOTO-GALERİ

Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

DW, muhaliflerin elindeki son yerleşimlerden birisi olan Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. 