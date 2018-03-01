Trump′la Berlin arasında ″ticaret savaşı″ atışması | AVRUPA | DW | 02.03.2018

Washington'ın çelik ve alümünyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararı sonrası Almanya'nın yaptığı ticaret savaşı uyarısına ABD Başkanı Donald Trump'tan cevap geldi. Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Eğer bir ülke (ABD) tüm ülkelerle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" yazdı.

Trump mesajına şöyle devam etti: "Örneğin belirli bir ülke ile ticareti 100 milyar dolar düşürürsek, tatlı olurlar. Hiç ticaret yapmazsak, çok kazanırız. Çok basit!"

Trump'tan gelen bu mesaj öncesinde Berlin'den Donald Trump'a ticaret savaşı uyarısı yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Trump'ın yeni vergi planının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyledi. Yeni vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işlerini kaybetme riskini doğuracağını belirten Gabriel, Trump'a planı gözden geçirme çağrısı yaptı. Ticaret alanında yaşanacak bir çekişmenin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Gabriel, "İki tarafın birbiri ile kavgası, üçüncü tarafı memnun eder" dedi.

Gabriel'den ABD'nin yeni gümrük vergisiyle ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı geldi. Gabriel, bu hamleye birliğin "kararlı bir şekilde" cevap vermesi gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine verdiği röportajda Gabriel, Washinton'ın Brüksel'den bir cevap geleceği konusunda şüphesi olmaması gerektiğini dile getirdi. Almanya, AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından ilk sırada yer alıyor.

Gabriel, AB'nin Trump'un hamlesine karşılık vermesini istiyor.

Trump'ın kararıyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsünden de değerlendirme var. Sözcü Steffen Seibert, "Federal hükümet bu tarifeyi kabul etmiyor. Çelik ve alüminyum sanayiindeki küresel kapasite aşımı, ABD'nin attığı tek taraflı adımlarla çözülemez" dedi. Merkel'in sözcüsü gümrük vergisi planını ayrıntılı olarak mercek altına alacaklarını da söyledi.

Gümrük vergisi kararı borsaları da etkiledi. Frankfurt'taki Alman Menkul Kıymetler Endeksi (DAX) öğle saati itibariyle yüzde 2'lik bir düşüş yaşadı.

Çin endişeli

Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD'nin gümrük vergisi kararından "ciddi endişe" duyduklarını açıkladı. ABD'nin ticaret kurallarını ihlal etmekle suçladığı Pekin yönetimi, Çin'in ticari yükümlülüklerini karşıladığını Washington'la olan sorunları müzakerelerle çözmek istediklerini bildirdi.

Trump'ın kararına AB yönetiminden de sert tepki var. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız. Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" demişti.

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak. Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtmişti.

AP,rtr/ÖA,GY

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