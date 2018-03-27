Trump'a yargı yolu açıldı

ABD'de Maryland eyaleti yargıcı Başkan Donald Trump'a anayasayı ihlal etme suçundan dava açılmasına izin verdi. Trump'ın başkanlık görevini sürdürürken aynı zamanda kendi ticari şirketlerindeki görevinin devam etmesinin, yolsuzluğa karşı anayasanın sağladığı güvenceleri deldiği öne sürülüyor.

Maryland yargıcı Peter Messitte, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu iddiaların yer aldığı geçen Temmuz'da açılan soruşturmayı kapatması talebini reddetti. Yargıç buna karşın, dosyanın kapsamını daraltarak sadece Trump'a ait Washington'daki otelle ilgili iddialara yer verdi. Başkan'ın başkent dışında faaliyet gösteren ticari şirketleri dosya dışında bırakıldı. Geçen Aralık ayında bir başka yargıç aynı iddiaları içeren benzer bir soruşturmayı kapatmıştı.

Ticaretle ilişiğini kesmeyerek teşviklere açık oldu

Trump'ın şirketlerinin yabancı hükümetlerden "bağış" kabul ettiği, bunun da anayasaya aykırı olduğu öne sürülüyor. ABD anayasasının yolsuzluğu ve yabancı ülkelerin nüfuzunu engellemeye yönelik maddelerine göre, ABD'li yetkililerin yabancı hükümetlerden bağış kabul etmesi veya onlar sayesinde kazanç elde etmesi ancak Kongre'nin onayıyla mümkün.

Soruşturmada Trump'ın kendi şirketleriyle ilişiğini sürdürerek, imtiyaz peşinde olanların teşviklerine karşı savunmasız kaldığı öne sürülüyor. Seçim kampanyası süresince Trump başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde şirketleriyle ilişiğini keseceğini açıklamıştı.

Otellerini ve tatil köylerini geziyor

Zengin bir işadamı olan Trump'ın Başkan sıfatıyla da kendisine ait otelleri, tatil köylerini ve golf kulüplerini düzenli olarak ziyaret ettiği, bu işletmelerin günlük kontrolünü ise oğullarına devrettiği, ancak bunun yeterli bir tedbir olmadığı eleştirileri yapılıyor.

Bu durumun demokrasiyi tehdit ettiği belirtilen soruşturma dosyasında, Amerikan vatandaşlarının Trump'ın halkın yararına mı yoksa uluslararası ve ulusal kendi ticari yatırımlarının yararına mı hareket ettiğini bilemeyeceği ifade edildi.

Milyonlarca dolar kazanç sağladı

Soruşturmada, yabancı devlet organlarının Trump'a ait emlakları kiralanması veya satın alınmasının, yabancı diplomatların Trump'a ait otellerden ve restoranlardan yararlanmasının, ayrıca Trump'a ait mekanlarda etkinlik düzenlenmesinin ABD Başkanı Donald Trump'a milyonlarca dolar kazanç ve yarar sağladığı iddia ediliyor.

Trump'ın uluslararası otel zinciriyle rekabet etmeye çalışan diğer ticari işletmelerin bu durumdan zarar gördüğü tespiti de dosyada yer aldı.

Trump'ın avukatı bu iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu, bunların dikkate alınması halinde ticari rekabette meydana gelen herhangi bir zararın ucunun Başkan sıfatında olduğundan Trump'a dokunabileceğini söyledi.

AP,rtr/GY,BÖ

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