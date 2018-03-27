 Trump′a yargı yolu açıldı | DÜNYA | DW | 28.03.2018
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DÜNYA

Trump'a yargı yolu açıldı

ABD'de Maryland yargıcı, Başkan Donald Trump'a anayasayı ihlal suçundan dava açılmasına izin verdi.

Washington Oval Office Donald Trump Telephon (picture-alliance/AP/A. Brandon)

ABD'de Başkan Donald Trump'a dava açılmasına izin verildi. Maryland eyaleti yargıcı Trump'a anayasayı ihlal etme suçundan dava açılmasına izin verdi. Trump'ın başkanlık görevini sürdürürken aynı zamanda kendi ticari şirketlerindeki görevinin devam etmesinin, yolsuzluğa karşı anayasanın sağladığı güvenceleri deldiği öne sürülüyor.

Maryland yargıcı Peter Messitte, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu iddiaların yer aldığı soruşturmayı kapatması talebini reddetti. Yargıç buna karşın, dosyanın kapsamını daraltarak sadece Trump'a ait Washington'daki otelle ilgili iddialara yer verdi. Başkan'ın başkent dışında faaliyet gösteren ticari şirketleri dosya dışında bırakıldı.

Trump'ın şirketlerinin yabancı hükümetlerden "bağış" kabul ettiği, bunun da anayasaya aykırı olduğu öne sürülüyor. Seçim kampanyası süresince Trump başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde şirketleriyle ilişiğini keseceğini açıklamıştı.

AP,rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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