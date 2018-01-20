  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'a yıl dönümü protestosu

ABD Başkanı Trump göreve başlamasının yıl dönümünde yüz binlerce kadın tarafından protesto edildi. Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle haftasonu tatiline çıkamayan Trump gösterilere alaycı tepki gösterdi.

USA Proteste am Jahrestag Amtseinführung Trump (picture-alliance/Newscom/J. Middlebrook)

ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasının birinci yıl dönümünde yüz binlerce Amerikalı tarafından protesto edildi. Resmi verilere göre Los Angeles'teki protesto gösterisine yarım milyon kişi katıldı. New York'taki protesto yürüyüşüne de 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. "Kadınların Yürüyüşü" ABD'nin 300'den fazla kentinde düzenlendi.

Kadınlar yürüyüşlere ördükleri kedi kulaklı pembe berelerle (Pussy Hats) katıldılar. Protesto gösterilerinde "Kadının yeri Beyaz Saray'dır" ve "Palyaço seçen sirke razı olmalıdır" yazılı pankartlar taşındı. 2017 yılındaki yürüyüşe 3 milyondan fazla kadın katılmıştı.

USA Proteste am Jahrestag Amtseinführung Trump

Trump'tan alaycı tepki

Gösterilere alaycı ifadelerle tepki gösteren Başkan Trump Twitter hesabından yayınladığı mesajda "12 ayda başardığın hamleleri ve benzeri görülmemiş ekonomik başarılarımı kutlamak için sokaklara çıkın" ve "harika ülkemizin her yerinde hava güzel, bütün kadınların yürümesi için son derece elverişli bir gün" ifadelerine yer verdi.

Lincoln Anıtı'ndan Beyaz Saray önlerine yürüyen kadınlardan Vitessa Del Prete, "Cinsel tacizden on yıllardır kurtulamadık. Düzelme var ama halâ olmamız gereken yere varamadık" dedi. Kadınların Başkan Trump'ı protesto gösterilerine pazar günü de Las Vegas ve aralarında Berlin'in de bulunduğu Avrupa şehirlerinde devam edildi. Kadınların gösterileri Kongre'deki ek bütçe anlaşmazlığı yüzünden devlet hizmetlerinin "kapandığı" güne tesadüf etti. Gece yarısı bütçe harcamalarının kesilmesi nedeniyle bazı istisnalar dışında resmi daireler çalışamaz duruma geldi.

DW/afp/dpa, AG/ HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump'a cinsel taciz suçlaması ile soruşturma talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel tacizde bulunmakla suçlayan üç kadın Kongre'de soruşturma başlatılmasını istedi. (11.12.2017)  

Trump'tan kadınlara dava tehdidi

ABD'de başkanlık seçimlerine üç haftadan kısa bir süre kaldı. Son anketler Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın rakibi Clinton'ın gerisinde olduğunu gösterirken Trump hakkındaki taciz suçlamalarının arkası kesilmiyor. (23.10.2016)  

Kadınlardan Trump protestosu

ABD Başkanı Trump'a yönelik kadınların başı çektiği protestolar dalga dalga yayılıyor. "Kadınların direnişi" adı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü, başkent Washington'un ardından New York'ta düzenlendi. (22.01.2017)  

Benzer içerik

Dünyanın Başkan Trump ile bir yılı 20.01.2018

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2017'de göreve başladı. O günden beri dünya Trump'ı izliyor. Aldığı kararlarla, yaptığı gaflarla ve yol açtığı protestolarla Trump'ın bir yılını derledik.

USA - Präsident Trump im Interview mit Reuters im Weißen Haus

Trump: Duvar konusunda fikrim değişmedi 18.01.2018

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde vaat ettiği Meksika sınırına duvar örme fikrinden vazgeçmediğini söyledi.

USA Senat - Kapitol in Washington

ABD'de hükümet kepenk kapattı 20.01.2018

ABD'de yaşanan bütçe krizi nedeniyle hükümet kapandı. Bu kamu kurum ve kuruşlarında hizmetlerin askıya alınması, memurların maaşlarının ödenememesi anlamına geliyor.

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirleyici olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +