Trump'a anayasayı ihlal davası

ABD'nin 17 eyalet savcısı göçmen ailelerini çocuklarından ayıran kararı nedeniyle Başkan Donald Trump hakkında dava açtı. Seattle federal bölge mahkemesine sunulan dava dosyasında 17 federal eyalet ile Columbia idari bölgesi Trump yönetimi anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor. Çocukların ebeveynlerinden ayrılmasının "Latin Amerikalı göçmenlere duyulan husumetten ve onlara zarar verme arzusundan" kaynaklanan bir davranış olduğuna da dava dosyasında yer verildi.

Aralarında New York ve Washington'ın da bulunduğu eyalet başsavcılıklarının 128 sayfalık dava dosyasında "yasadışı ve acımasız" göçmen politikası izlemekle suçlanan Trump yönetimin ABD Anayasası'ndaki hak eşitliği, federal iltica ve statü haklarını" ihlal ettiği savunuluyor.

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Trump'tan geç gelen geri adım

New York Başsavcısı Barbara Underwood davayla ilgili açıklamasında "Çocukları ebeveynlerinden ayırın insanlık dışı uygulamak için dava açtıklarını" ve "çocuklarda travmaya yol açan karara imza atan Trump'ın anayasayı ve haklarını ihlal etmesine seyirci kalmayacaklarını" dile getirdi.

Trump kaçak göçmen aileleri parçalayan uygulamayla ilgili tartışmada geri adım atmış ve ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ülkeye kaçak giren Latin Amerikalı göçmenlerin ebeveynlerinden ayrılmasını yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Ancak yeni kararla ilgili kongre prosedürü tamamlanmadığı için 2 bin dolayındaki çocuğun anne ve babasıyla birleşmesi mümkün olmamıştı.

DW,rtr/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe