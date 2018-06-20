Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD'nin göç politikasına düzenleme getiren yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameyi imzaladığı Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Mesele, aileleri birlikte tutarken aynı zamanda da güçlü, çok kuvvetli bir sınırımız olmasını sağlamak" dedi.

Kararnamenin getirdiği düzenlemeye göre, sınırı yasadışı biçimde geçtikleri takdirde aileler hep birlikte gözaltına alınacak. Kararname ayrıca çocuklu ailelerin adli işlemlerinin "öncelikli" olarak yapılmasını öngörüyor.

Bir hükümet yetkilisi, bu uygulamanın "sıfır tolerans" politikasının sona ereceği anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti. ABD yönetimi, "Sıfır Tolerans" politikası çerçevesinde yasadışı olarak sınırı geçen herkese suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte tutuklanamayacakları için ailelerinden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor.

ABD-Meksika sınırında Honduraslı bir anne ve kızı

"Ülkemizde güvenlik istiyoruz"

Trump, ABD-Meksika sınırında yaşanan krizden ötürü bir süredir baskı altındaydı. Kararnameyi imzalamadan kısa süre önce yaptığı açıklamada Trump, kararnamenin "bir nevi önleyici" nitelikte olacağını kaydetti. Trump, "nihayetinde" yasaların ABD Kongresi tarafından kararnameyle "uyumlu" hale getirilmesini umduğunu söyledi.

"Ülkemizde güvenlik istiyoruz" diyen Trump, "şefkat" kadar güvenliğe de önem verdiklerini vurguladı.

Trump, "Eğer gerçekten ama gerçekten acınası seviyede zayıf olursanız, ülkenizi milyonlarca kişi istila eder. Ama eğer güçlü olursanız, kalbiniz yoktur. Galiba ben daha ziyade güçlü olmayı tercih ederim. Bu zor bir ikilem" ifadelerini kullandı.

Trump Demokratları suçlamıştı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 5 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 342 çocuk ailelerinden ayrılmış bulunuyor.

Trump, şu ana kadar ülkenin güney sınırında yaşanan krizden ötürü muhalefetteki Demokrat Parti'yi suçlamıştı. Trump yönetimi, aileleri çocuklarından ayırma amaçlı herhangi bir politika izlemediklerini savunmuştu.

Video izle 00:53 Şimdi canlı 00:53 dk Paylaş Göçmen çocuklar aileleri için ağlıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2zwoI Göçmen çocuklar aileleri için ağlıyor

rtr,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe