 Trump ve Kim anlaşma imzaladı | DÜNYA | DW | 12.06.2018

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DÜNYA

Trump ve Kim anlaşma imzaladı

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı görüştü. Singapur'daki tarihi zirvede taraflar bir de anlaşma imzaladı.

Singapore Summit Donald Trump Kim Jong Un Unterzeichnung (Reuters/J. Ernst)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un Singapur'da bir araya geldi.

İki devletin başkanlarının tarihte ilk kez yüz yüze görüştüğü zirvede taraflar, Trump'ın ifadesiyle "kapsamlı" bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın ayrıntıları henüz basın ile paylaşılmadı.

Zirve sonrası bir açıklama yapan Trump, Kim ile "çok özel bir bağ" geliştirdiğini ve Kuzey Kore liderini "kesinlikle" Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

Kim de görüşme sonrası "dünyanın büyük bir değişime tanık olacağını" ve "geçmişi geride bıraktıklarını" kaydetti.

Sıcak tokalaşma

Görüşme öncesi tokalaşarak basın mensuplarına poz veren ikili, daha sonra beraberlerindeki heyetlerle gerçekleştirdikleri toplantının ardından öğle yemeğinde bir araya gelmişti.

Öğle yemeğinin ardından kısa bir açıklama yapan Trump, görüşmenin "tahmin edilenden çok daha iyi” geçtiğini, "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini söylemişti.

Heyet toplantıları öncesinde ise Trump ile bu görüşmenin gerçekleşmesinin kolay olmadığını söyleyen Kim, "Eski önyargılar ve alışkanlıklar ilerlememize engel oldu ancak hepsini aştık ve bugün buradayız" ifadesini kullanmıştı.

Kim Jong Un ve Donald Trump

İki liderin bugünkü tokalaşması tarihe geçti

Dünyadan tepkiler

Birçok devlet lideri Trump-Kim görüşmesinin olumlu geçmesini dilediklerine dair mesajlar yayınladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Monn Jae In, önceki gece "neredeyse uyuyamadığını" söyledi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barış için umutlu olduğunu söyledi.

Malezya'nın yeni Devlet Başkanı Mahathir Muhammed, Tokyo ziyareti sırasında her iki tarafın da müzakerelerde iyi sonuç almak istiyorlarsa bazı tavizler vermeyi göze alması gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de görüşmeyi desteklediğini belirtti ve iki liderin bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladı. Pekin'de bir açıklama yapan Wang, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını umduğunu, ancak Pyongyang yönetiminin "makul güvenlik endişelerine” yanıt vermek için bir barış mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kim Jong Un und Donald Trump Treffen

İlk tokalaşmanın ardından heyetler bir araya geldi

Tarihe geçti

Henüz birkaç ay öncesine kadar Kuzey Kore'ye "ateş ve öfke" yağdırmakla tehdit eden Trump ve bunun karşısında ABD'yi nükleer silahlarla vurma tehdidinde bulunan Kim arasındaki bu görüşme tarihe geçti.

1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan ve Türkiye'nin de NATO'ya katılmak için asker gönderdiği Kore Savaşı'ndan bu yana teknik olarak hâlâ savaş halinde olan ABD ve Kuzey Kore arasında sadece bir ateşkes anlaşması bulunuyor.

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını imha etmesini ve nükleer silah programını sonlandırmasını talep ediyor ve bunun karşılığında Kim rejiminin devamını sağlayacak bir takım "garantiler" vermeyi teklif ediyor.

Pyongyang yönetimi ise nükleer silah programını kısmi olarak sonlandırmış ve Mayıs ayında ülkenin kuzeydoğusunda Punggye-ri'deki nükleer deneme sahasını kapatmıştı.

Donald Trump und Kim Jong Un

İki lider öğle yemeği sonrası kısa bir yürüyüşe çıktı

AP,rtr,dpa,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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