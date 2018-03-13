 Trump Tillerson′ın yardımcısını da görevden aldı | DÜNYA | DW | 13.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump Tillerson'ın yardımcısını da görevden aldı

ABD Başkanı Trump, dışişleri bakanlığından aldığı Tillerson'ın yardımcılarından birinin de görevine son verdi. Müsteşar Goldstein'ın kovulma nedeninin, Trump'ın kararıyla ilgili yaptığı yorumlar olduğu tahmin ediliyor.

US-Außenministerium (AFP/Getty Images/J. Richards)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı dışişleri bakanlığından almasından sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen kamu diplomasisi müsteşarı Steve Goldstein'ın da görevine son verildi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve Tillerson'ın üst düzey yardımcılarından biri olan müsteşar Goldstein'ın ABD Başkanı Trump'ın kararıyla kovulduğu açıklandı.

Trump'ın Tillerson hakkındaki kararı sonrası tweetler atan Goldstein, görevine son verilen dışişleri bakanının ABD Başkanı ile konuşmadığını ve neden kendisiyle yolların ayrıldığını bilmediğini belirtmişti. Hatta Goldstein Tillerson'ın "kritik ulusal güvenlik konularında sağlanan somut ilerleme nedeniyle görevinde kalma niyetinde olduğunu" söylemişti.

Goldstein daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Tillerson'ın kendisiyle ilgili kararı Trump'ın tweetinden öğrendiğini ifade etmişti. Ancak Goldstein'ın bu sözleri, Tillerson'ın geçen Cuma'dan beri alınan karardan haberdar olduğu yönündeki Beyaz Saray açıklamalarıyla çelişti.

Trump da "uzun süredir Tillerson'la ele aldığı" bu konudaki kararın karşılıklı olduğunu söylemişti.

AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, sadece üç aydır görevde olan Goldstein'ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in getirilmesinin beklendiğini belirtti.

 

AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump: Tillerson ile görüş ayrılıkları yaşıyorduk

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma dâhil, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıkları için görevden aldığını açıkladı. (13.03.2018)  

Trump açıkladı: Tillerson gidiyor, Pompeo geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nda üst düzey değişim. Başkan Trump, Rex Tillerson’ın bakanlık görevinden ayrıldığını, yerine CIA Başkanı Pompeo’nun geleceğini Twitter’dan duyurdu. (13.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

ABD yönetiminde yine görev değişimi  

Benzer içerik

Riad Donald Trump Rex Tillerson Saudi Arabien

Trump: Tillerson ile görüş ayrılıkları yaşıyorduk 13.03.2018

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma dâhil, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıkları için görevden aldığını açıkladı.

US-Außenminister Rex Tillerson

Trump açıkladı: Tillerson gidiyor, Pompeo geliyor 13.03.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nda üst düzey değişim. Başkan Trump, Rex Tillerson’ın bakanlık görevinden ayrıldığını, yerine CIA Başkanı Pompeo’nun geleceğini Twitter’dan duyurdu.

USA Tillerson dementiert Rücktrittsgedanken

Tillerson'dan "zorlu dönem" mesajı 13.03.2018

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, görevden alınmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. "İstediği kabineye çok yaklaştığını" söyleyen Trump'ın başka isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Filistin Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı

Gazze'yi ziyaret eden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Filistin lideri Abbas, Hamdallah'ın yara almadığı saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu. Hamas saldırıyı kınadı. 

FOTO-GALERİ

Pritzker Architektur Preis | Projekt von Balkrishna Doshi (picture-alliance/AP Photo/Vastushilpa Foundation/Pritzker Architecture Prize)

Pritzker ödüllü mimarlar ve eserleri

Mimarinin Nobel Ödülü olarak bilinen Pritzker bu yıl 40'ncı kez verildi. Ödülü son yıllarda kazanan mimarları derledik. 