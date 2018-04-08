Trump: Suriye'yle ilgili 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek

ABD Başkanı Donald Trump Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili olarak ülkesinin kısa süre içinde harekete geçeceğini açıkladı. Trump kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de "sivillere yönelik menfur saldırıyı" kınadığını belirterek "Suriye konusunda önümüzdeki 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek" dedi.

Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Suriye için askeri, liderlerle görüşüyorum. Gün bitmeden karar vereceğiz" dedi.

Trump bir gazetecinin, "Esad'ın yanı sıra Suriye'nin müttefiki Rusya'nın lideri Putin'in de Duma'daki olası kimyasal saldırıda sorumluluk taşıyıp taşımadığı" yönündeki soruya, "Belki. Eğer böyle ise, sorumluluların her biri bu saldırı için ağır bir bedel ödeyecek" yanıtını verdi. Trump Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı, "barbar" diye nitelendirerek, Twitterdan yaptığı açıklamada Esad için ''hayvan" tabirini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mattis

Mattis: Her seçeneği değerlendiriyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Duma'da yaşananların ardından her seçeneği değerlendirdiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye’de kimyasal saldırı düzenlendiği konusunda "spekülasyon ve provokasyon" yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Putin’in sözcüsü yaptığı açıklamada, Duma’da inceleme yapılmadan bir sonuca varılmasının "sorumsuzluk" olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuyla ilgili açıklamasında kimyasal saldırı iddialarının "provokasyon" olduğunu söyleyerek, "Askeri uzmanlarımız buraya gitti ve sivillere karşı klor ya diğer kimyasal maddelerin kullanıldığına dair herhangi bir iz bulmadı" dedi.

Suriye hükümeti de kimyasal saldırı iddialarını reddederek "Duma'da bozguna uğratılan silahlı muhaliflerin yalan haberler yaydıklarını" öne sürmüştü.

Rus Ordusu: Hastalarda kimyasal zehirlenmeye rastlanmadı

Amerikan yönetimi yapılan ilk incelemelerin Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiğine işaret ettiğini açıkladı. Reuters, Amerikan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Duma'da sinir gazı kullanıldığını ancak gazın türünün kesin olarak tespiti için başka kanıtlara da ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Haberde saldırıyı Şam rejiminin düzenlediğinin kesinleşmediği de belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı konusunda Rusya ve İran’ın da sorumluluk taşıdığını belirtti. Sanders Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve İran’ın malzeme desteği olmaksızın Şam rejiminin böylesine bir saldırıyı tek başına düzenlemesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Interfaks haber ajansının haberine göre bu iddiaları reddetti. Rus ordusuna bağlı hekimlerin Duma'daki bir hastanede hastaları muayene ettiği ve hastalarda kimyasal zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) bugün yapılan açıklamada Duma'da yaşananlarla ilgili incelemelerde bulunulacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Danimarka’ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Duma’da kimyasal saldırı düzenlendiğinin kesinleşmesi ve bu saldırıdan Beşar Esad ve onu destekleyen Rusya’nın sorumlu olduğunun ortaya çıkması halinde cezalandırılmaları gerektiğini belirtti.

Aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgiye göre Doğu Guta'daki Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda en az 48 kişi kişi öldü, bin kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı görüşmek üzere acil oturumla toplandı. ABD'nin konseye konuyla ilgili bir karar taslağı sunması bekleniyor. Taslak metin, BM'de kimyasal saldırıların bağımsız olarak incelenmesi için yeni bir mekanizma kurulmasını öngörüyor.

dpa, AFP, Reuters / HT, EC

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